Bahia e Juazeirense se enfrentam nesta quarta pelo Baianão

O Esporte Clube Bahia enfrenta a Juazeirense nesta quarta-feira, 23, pela segunda rodada do Campeonato Baiano 2019, às 20h30, na Fonte Nova. Ambas as equipes estão em busca do primeiro triunfo no torneio.

Na primeira partida no Baianão, o time Sub-23 do Esquadrão, sob o comando do treinador Cláudio Prates, empatou em 0 a 0 com o Fluminense de Feira em jogo apático e sem muitas emoções para ambos os lados.

Para o confronto desta quarta, o técnico Enderson Moreira deve promover algumas mudanças na equipe que vai entrar em campo. O Bahia deve estar composto por Douglas, Nino Paraíba, Jackson, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore e Flávio; Artur, Guilherme e Rogério; Gilberto.

A Juazeirense deve ter apenas uma dúvida no setor ofensivo. O atacante Kattê sentiu um desconforto na coxa ainda no aquecimento na partida contra o Atlético, no último domingo, 20. Na ocasião, Rogerinho o substituiu.

No empate por 2 a 2 com o Atlético, o Cancão, comandado por Aroldo Moreira, começou a partida com Douglas, Ewerton, Emílio, Diego Bispo, William, Maicon, Patrick, Rogerinho, Bismarck, Hugo e Jacó.

Histórico

No histórico de cofrontos entre as duas equipes de 2016 até hoje, o Bahia leva vantagem. O Esquadrão venceu 4 partidas e o times empataram uma vez. Em 2016, pela Copa do Nordeste, 2 a 1 para o time de Salvador. No ano seguinte, o mesmo resultado pelo Baianão. Em 2018, foram três jogos no mês de março. 2 a 1, 0 a 0 e 3 a 0.

Apresentação

Além do espetaculo do jogo, os torcedores tricolores que forem a Fonte Nova nesta quarta também irão prestigiar a presença do mais novo contratado do Bahia. O atacante Fernandão será apresentado a imprensa antes do jogo, às 19h30, e irá cumprimentar a torcida no intervalo da partida.

