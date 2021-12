Bahia e Conquista dominam noite de premiação

Como já era esperado, os finalistas Bahia e Vitória da Conquista dividiram as atenções na noite de premiação do Campeonato Baiano 2015, realizada nesta terça-feira, 5, no Clube Espanhol. Dos 11 jogadores da seleção ideal do torneio, 10 pertencem à dupla, sendo cinco de cada time. Penetra na festa do troféu Armando Oliveira, apenas o goleiro Léo, do Bahia de Feira (veja abaixo a lista completa).

Mas se coletivamente o foco foi dividido entre as equipes que decidiram o torneio, individualmente o centroavante Kieza foi o papa-troféus do evento promovido pela Federação Bahiana de Futebol (FBF) e TV Bahia. Ele faturou os prêmios de melhor atacante, artilheiro (8 gols) e craque do campeonato.

Pelo lado do Vitória da Conquista, os laterais Apodi e Mateus Leoni, o zagueiro Fernando Belém, o volante Fausto e o meia Carlinhos foram eleitos para o time dos 11 melhores. Pelo Bahia, a honra coube ao zagueiro Titi, ao cabeça de área Souza, ao meia Tiago Real, e à dupla de atacantes Maxi Biancucchi e Kieza.

O Bahia ainda teve mais três premiados na noite: o técnico Sergio Soares, o preparador físico Reverson Pimentel e o atacante Léo Gamalho, autor do gol mais bonito da competição (o de abertura na goleada de 7 a 0 sobre o Feirense, de fora da área).



O Vitória não ficou de fora da festa. Concorrendo com Bruno Paulista, do Bahia, o volante Flávio ganhou o prêmio de revelação do torneio.

A jovem Bianca Carvalho, de 17 anos, representante do Jacobina, desbancou as concorrentes e foi eleita a Musa do Baianão. Ela faturou um cheque de R$ 10 mil. Luana Santos, do Vitória da Conquista, terminou na 2ª posição. Anne Santos, do Bahia, ficou com o 3º lugar.

