Bahia e Bahia de Feira disputam final da Copa Metropolitana de Futebol

A Copa Metropolitana de Futebol sub-15 chega a sua grande decisão. Os xarás Bahia e Bahia de Feira disputam a final da competição de base neste sábado, 15, às 15h, no Estádio Municipal de Lauro de Freitas. Em final inédita, as duas equipes tem campanha invicta na copa.

O Bahia da capital avançou à final após vencer o MAF por 2 a 1, no sábado, 8, no CT Fazendão. O Bahia de Feira teve jogo complicado contra o Vitória. O empate em 1 a 1 no tempo regulamentar levou a partida para a disputa de pênaltis, que foi vencido pelo time de Feira de Santana por 4 a 2, garantindo a classificação para a final.

Esta será a primeira vez que o Bahia de Feira disputa uma final de Copa Metropolitana sub 15. Atual campeão com quatro títulos, o Bahia tenta ampliar o domínio e, também, aumentar a distância para o rival Vitória que tem três canecos. Se conquistar o título, o Tricolor chegará ao 3ª troféu seguido.

adblock ativo