Atlético de Alagoinhas e Bahia conseguiram vitórias por placares apertados, neste domingo, 9, na abertura da fase semifinal do Campeonato Baiano. Na briga por uma vaga na final da competição, o Carcará bateu a Juazeirense por 2 a 1, no estádio Antônio Carneiro, enquanto o Tricolor da capital superou o Bahia de Feira por 1 a 0, no estádio de Pituaçu.

Pablo aproveitou a sobra de bola na entrada da área e acertou um chute forte de pé esquerdo. O único gol do Bahia foi marcado aos 10 minutos do segundo tempo de partida. Com o resultado, no jogo de volta, na próxima quarta-feira, às 21h30, o Bahia terá a vantagem do empate.

Aurélio Lima Bahia e Atlético saem na frente pela semifinal do Estadual

Se Bahia e Atlético passarem para a final, vão repetir a decisão do ano passado, em que o Tricolor foi o campeão. Tentando construir um bom resultado em casa, o Carcará chegou a colocar 2 a 0 e perder chances importantes de gol.

Destaque da partida, Dionísio abriu o placar aos 24 do primeiro tempo com um golaço. Após enganar dois marcadores, ele esperou a saída do goleiro e marcou. Vitinho ampliou aos 11 do segundo tempo: só teve o trabalho de desviar para o gol, e ele aproveitou o Dia das Mães para fazer uma homenagem para a sua.

Quando parecia que o Carcará ia fazer mais um, Tahuan descontou para os visitantes, aos 30 minutos do último período. Ainda assim, o Carcará terminou em vantagem e, na partida de volta, na próxima quarta, às 19h30, no Adauto Moraes, em Juazeiro, se classificará mesmo que não passar de um empate.

No ano passado, os dois times também se enfrentaram e, depois de golear no primeiro jogo, por 4 a 1, o Atlético perdeu em Juazeiro por 2 a 0, carimbando sua classificação no placar agregado (4 a 3).

Líder absoluta do campeonato na fase de classificação, a Juazeirense viu alguns números de sua campanha serem superados ou igualados. Com o resultado da partida, o Cancão de Fogo agora está empatado com o Carcará, em primeiro lugar, com o ataque mais positivo do Baiano.

Cada equipe soma 14 gols anotados. Também empataram como a segunda defesa mais vazada do campeonato. Antes da partida, o Atlético era o segundo colocado e a Juazeirense, terceira. Com os 2 a 1 desse primeiro duelo, ambas foram a 12 gols sofridos.

Saboreando o tetra

Ainda celebrando o tetracampeonato da Copa Nordeste, o Bahia vai precisar também apenas de um empate para chegar à final do Baiano. O tricolor repetiu a escalação dos jogadores da equipe sub-23.

Já o Tremendão dependerá de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para se classificar diretamente. A decisão da vaga vai para os pênaltis caso o time de Feira vença por apenas um gol de vantagem.

