Bahia disputa Copa Norte-Nordeste com 70 remadores

Começou nesta quinta-feira, 24, a fase classificatória da Copa Norte-Nordeste de Remo. As provas estão sendo disputadas na raia do rio Poxim, em Aracaju (SE), com a participação de 19 clubes.

O grupo representa a Bahia, Sergipe, Pará, Pernambuco e o Rio Grande do Norte, além do Espírito Santo e o Distrito Federal, que participam como convidados.

Após as eliminatórias, a competição principal começara no sábado, 26, e terminará no domingo, 27, com 20 provas. Estão inscritos 143 atletas nas categorias júnior, sub-23 e sênior.

Uma seleção baiana formada por 70 atletas, dez dos quais mulheres, representaram os clubes Vitória, Itapagipe, São Salvador, Santa Cruz e Península. O grupo embarcou no mesmo ônibus, nesta quinta-feira, 24.

A confiança em retomar a hegemonia do remo regional foi anunciada pelo presidente da Federação de Clubes de Remo da Bahia (FCRB), Nyomisio Lisboa.

“Já foram realizadas 18 edições da Copa na era da competição por clubes. A Bahia tem 17 títulos, perdeu em 2015, quando o Clube do Remo do Pará foi campeão”, afirmou Lisbôa, chefe da delegação.

O critério de pontuação para a conquista do título é pelo número de primeiros lugares. Assim, após a soma dos resultados de cada clube, se a maioria deles for da Bahia, o estado será campeão geral.

Além dos remadores da Bahia estão cotados ao título os adversásrios do Espírito Santo e do Pará.

Rivalidade

A rivalidade entre os clubes baianos ficará de lado durante a competição. Principalmente Vitória e São Salvador, campeão baiano e vice, respectivamente.

As diferenças também foram temporariamente esquecidas para os clubes se unirem em defesa da raia da Ribeira, onde é disputado o Campeonato Baiano.

Uma ameaça de invasão da raia pelas obras de construção de uma marina preocupa dirigentes e atletas. “Os clubes se mobilizaram para pedir uma audiência pública para discutir essa construção, que vai prejudicar o remo baiano”, anunciou o técnico do Península, Jair Fernandes.

Na volta da Copa Norte-Nordeste, eles voltarão a discutir o assunto e procurar os responsáveis pelas obras para solucionar o problema.

