Bahia deve ter time quase completo contra Atlético-PR

O Bahia retornou as atividades após o triunfo sobre o Fluminense já na manhã desta segunda-feira, 19, visando o jogo na quarta-feira, 21, em Pituaçu, contra o Atlético-PR.

Os meias Carlos Alberto e Lulinha, que saíram machucados no triunfo contra o Fluminense, foram avaliados pelo Dr. Elias Natan e, em uma primeira avaliação não devem ser problema para o próximo jogo.

"Lulinha está com um trauma na perna, uma escoriação importante, mas na avaliação que foi feita nada de mais grave e o atleta deve ganhar condições de ficar à disposição do técnico. Carlos Alberto com dor ainda no tornozelo. Fez hoje de manhã fisioterapia. Acreditamos, em função do quadro que ele apresenta hoje, sem edema, apenas dor no local, que também possa ficar à disposição do técnico".

Outro que também deve estar a disposição do técnico Joel Santana é o meia Ricardinho. O jogador não foi para o banco no jogo contra o Fluminense devido a dores no tendão, mas também está liberado para atividades normais. Joel ainda terá o reforço do zagueiro Paulo Miranda, que retorna ao time após suspensão.

Ávine - Sobre o lateral-esquerdo Ávine, o médico Elias Natan diz que o jogador já está fazendo musculação, e apesar de ainda sentir um pouco de dor no joelho, sua recuperação está dentro da previsáo após ter passado por uma artroscopia no joelho direito.

Ávine deve voltar as atividades já na próxima semana. Seu retorno aos gramados vai depender então de sua resposta física aos treinamentos. O volante Diones continua entregue ao departamento médico e não tem previsão de retorno.

Relacionados – Joel Santana aproveitou para divulgar os atletas relacionados para encarar o Furacão. A única ausência notável foi a de Ricardinho. Carlos Alberto, Lulinha e Jones estão na lista.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Marcelo Lomba e Tiago

Laterais: Dodô e Marcos

Zagueiros: Titi, Paulo Miranda e Danny Morais

Volantes: Marcone, Fahel, Fabinho e Hélder

Meias: Carlos Alberto, Maranhão, Lulinha e Camacho

Atacantes: Jones, Souza, Reinaldo e Júnior



