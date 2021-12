Bahia derrota Vitória e se vinga em Pituaçu

No segundo Ba-Vi do ano, deu Tricolor. O time treinado por Renato Gaúcho foi melhor e ganhou do Leão por 2 a 1, na tarde deste domingo, pela décima rodada do Campeonato Baiano de 2010. O Bahia chegou aos 18 pontos, na liderança isolada do grupo 2, e assegurou a vaga para a segunda fase do Estadual com duas rodadas de antecipação. Classificado desde o último jogo, o Vitória permaneceu com 22, ainda em primeiro lugar no grupo 1.

No primeiro tempo, o Bahia jogou melhor e saiu na frente aos 18 minutos. Apodi sofreu falta na lateral esquerda, Ávine cobrou na segunda trave, e Marcone cabeceou para o meio. Alisson entrou livre e apenas completou, em cima da linha.



Mas, dez minutos depois, o Vitória empatou. Enquanto os jogadores do Bahia reclamavam falta na intermediária ofensiva, os rubro-negros armaram contra-ataque rápido. Ramon lançou do meio-campo, Schwenck dominou no peito já dentro da área, driblou Fernando e, mesmo desequilibrado, concluiu.





Os dois times voltam a jogar na próxima quarta-feira. O Vitória enfrenta o Itabuna, em Camaçari, por causa da interdição de Pituaçu - o Barradão ainda está fechado para reformas. O Bahia duela com o Vitória da Conquista, fora de casa, no Estádio Lomanto Júnior.





BAHIA 2 X 1 VITÓRIA



Local: Estádio Roberto Santos (Pituaçu)

Árbitro: Arilson Bispo da Anunciação

Assistentes: Raimundo Carneiro e Alessandro Rocha Matos



Cartões amarelos: Fernando, Leandro, Abedi, Rodrigo Gral e Ananias (Bahia); Schwenck, Viáfara e Vanderson (Vitória)

Cartão Vermelho: Uelliton (Vitória)



Público: 19.601 pagantes

Renda R$ 450.700,00



Gols: Alison, aos 18 minutos, e Schwenck, aos 27, no primeiro tempo; Abedi, aos 11, do segundo tempo.



Bahia: Fernando, Apodi, Nen, Alison e Ávine (Diego); Leandro, Marcone, Abedi e Ananias (Mauricio); Rodrigo Gral e Edilson (Lima). Técnico: Renato Gaúcho.



Vitória: Viáfara, Nino Paraíba, Wallace, Anderson Martins e Valmir (Artur Maia); Vanderson, Uelliton, Bida e Ramon; Adailton (Rafael) e Schwenck (Júnior). Técnico: Ricardo Silva.

