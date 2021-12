Bahia derrota o Sport e reassume a liderança da Série B

Com um gol em cada tempo, o Bahia venceu o Sport por 2 a 0, em Pituaçu, neste sábado, 29, e reassumiu a liderança da Série B do Brasileirão. Os mais de 30 mil torcedores que compareceram ao estádio fizeram festa pela boa atuação do tricolor. Rogerinho e Ávine fizeram os gols.

A vitória serviu também para o Bahia preservar uma escrita que já dura 21 anos. Desde 1989 que o Esquadrão não é derrotado em Salvador pelo Sport. Agora, já são oito jogos de tabu favorável.

Com o resultado, o tricolor chega aos 13 pontos e mantém a invencibilidade na divisão de acesso à elite do futebol brasileiro. O próximo jogo será na terça-feira, dia 1º, contra o Icasa, às 19h30, em Juazeiro do Norte, no Ceará, pela sexta rodada da competição.

Logo após o fim do duelo contra o Sport, o técnico Renato Gaúcho comemorou o fato de o clube ser líder isolado da Série B, mas mostrou-se preocupado com os problemas que o Tricolor de Aço terá diante do Icasa. “São notícias ruins, mas vamos aguardar a posição dos médicos. Amanhã (domingo), damos início aos trabalhos e pensaremos como montar o time. Agora, vamos festejar.” E como...

Jogo - A partida começou com o Bahia partindo para cima do time pernambucano, mas sem criatividade suficiente para gerar boas oportunidades de gol. No primeiro tempo, o Sport teve seus melhores momentos em jogadas de contra-ataque.



Aos 11 minutos, o técnico Renato Gaúcho foi obrigado a sacar Ananias, contundido. Em seu lugar, o treinador colocou Abedi. O time sentiu a saída de um dos principais articuladores do meio campo tricolor.



O primeiro lance de perigo surgiu com o Sport, em um chute forte de Adriano Pimenta, defendido por Omar. Mas foi o Bahia quem abriu o placar.



Aos 30 minutos, Apodi cruzou da direita para Rogerinho, que tentou dominar no peito e não conseguiu. No rebote, o jogador chutou, a bola resvalou na zaga e voltou para Rogerinho, que chutou novamente, com força, no canto esquerdo de Magrão: 1 a 0.



Com o gol, o tricolor cresceu na partida e apertou a marcação. A equipe baiana jogava principalmente pelas laterais, com as investidas de Apodi e Ávine.



O Sport assustou, aos 41, com um chute de fora da área de Renato, defendido por Omar. Mas o Bahia tomou as rédeas da partida e quase chegou ao segundo gol em cobrança de escanteio de Rodrigo Gral. Aos 44 minutos, o atacante cobrou fechado, a zaga se atrapalhou e a bola bateu na trave esquerda do goleiro Magrão.

No segundo tempo, o Bahia começou com a corda toda. Logo aos seis minutos, Ávine tabelou com Rogerinho e recebeu passe açucarado do meia tricolor na grande área do Sport. O lateral chutou forte de esquerda, o goleiro Magrão ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o segundo gol do Esquadrão.



O time de Recife sentiu o segundo gol e teve que se abir ainda mais para tentar diminuir a diferença no placar. O Bahia aproveitou para jogar nos contra-ataques e marcava com eficiência, cercando o time adversário. O Sport arriscava de fora da área, mas Omar estava lá para assegurar a quarta vitória tricolor no campeonato.

*Colaborou Diego Adans e Luiz Teles l A TARDE

