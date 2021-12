Bahia derrota Itabuna e conquista título estadual de juniores

Se o time de profissionais repetir o feito dos juniores, o fim de semana será inesquecível para os torcedores do Bahia. A exemplo do que precisam os comandados por Renato Gaúcho contra o Vitória no domingo, os meninos do Tricolor de Aço tinham que derrotar o Itabuna por dois gols de diferença neste sábado para conquistar o título estadual, já que tinham perdido o primeiro jogo por 2 a 0 e jogavam por dois resultados iguais. E foi o que aconteceu: 4 a 2 e festa em Pituaçu.





Os campeões jogaram com Rubens; Lucas (Maranhão), Everton, Renê e Bebeto; Pink, Robinho, Vander e Maurício (Gabriel); Hélder (George) e Wilson Júnior. Foi o primeiro título do Bahia nos juniores desde 2007.

