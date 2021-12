Bahia derrota Ipatinga de virada fora de casa

Mesmo com o desfalque de três titulares e saindo em desvantagem no placar, o Bahia conseguiu um ótimo resultado, vencendo o Ipatinga fora de casa por 2 a 1, na tarde deste sábado, 15, em partida válida pela segunda rodada da Série B. Rodrigo Gral foi o destaque tricolor, fazendo o primeiro gol e dando passe para Rogerinho garantir a vitória já nos acréscimos. Com o resultado, o time treinado por Renato Gaúcho mantém o 100% de aproveitamento, com seis pontos na terceira posição, atrás do Naútico e do Figueirense pelos critérios de desempate.





O jogo

A partida começou com poucas chances para ambas as equipes, que chegavam ao ataque, mas não conseguiam criar chances pela falta de jogadores de qualidade na criação. O primeiro lance de perigo saiu aos 11 minutos, dos pés do atacante Ademilson. O rápido jogador do Ipatinga cruzou para Alessandro, que, dentro da área, recebeu a bola. O chute saiu fraco e Omar, bem colocado, defendeu sem susto.



Aos 18 minutos, novamente Ademilson apareceu bem perto da área. O atacante arriscou, mas Omar também defendeu sem maiores riscos. Três minutos depois, Luizinho criou outra chance de perigo para o Ipatinga, chutando muito perto do ângulo do goleiro do Omar. O Bahia só apareceu no ataque com perigo aos 25 minutos, numa conclusão de Rodrigo Gral.



Apesar de chegar em alguns momentos ao ataque, o Bahia acabou dominado na primeira etapa pelo Ipatinga, que aumentou a pressão nos últimos minutos.



No segundo tempo, o Bahia começou tentando pressionar o Ipatinga, com mais posse de bola do que o rival mineiro. Mas o time acabou levando um gol aos nove minutos, com um chute de Luizinho, que não entraria caso não desviasse no zagueiro Alison, enganando o goleiro Omar.



O gol despertou o time e o treinador Renato Gaúcho colocou o time para o ataque, com as entradas de Ananias, que não saiu jogando devido a uma forte gripe, e Itacaré, nos lugares de Leandro e Diego. O empate saiu só aos 35 minutos. Após escanteio cobrado por Rogerinho, Alison pegou o rebote e tocou de calcanhar para Rodrigo Gral. O atacante tricolor, dentro da pequena área, tocou bem no canto do goleiro Douglas, empatando o jogo.



Após o gol, o Bahia aumentou a pressão, e colocou Vander no lugar de Abedi. De tanto pressionar, o gol da vitória saiu já nos acréscimos, aos 47 minutos. Ananias roubou uma bola no meio-campo e lançou bem para Rodrigo Gral. Sem uma boa colocação para o chute, o atacante teve calma e qualidade para tocar para Rogerinho, que, dentro da área, colocou nas redes de Douglas, garantindo a vitória tricolor.



Com seis pontos em dois jogos, o Bahia volta para Salvador entre os líderes da Série B e traz a expectativa de casa cheia na próxima sexta, 21, contra a Ponte Preta, em Pituaçu, às 21h.



IPATINGA 1 X 2 BAHIA

Local: Estádio Ipatingão, em Ipatinga (MG)

Árbitro: Marcelo Aparecido de Souza (SP)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Anderson José de Moraes Coelho (SP)

Cartões amarelos: Alisson, Leandro, Rogerinho (Bahia); Douglas, Danilo Dias (Ipatinga)

Gols: Luizinho, aos nove minutos, Rodrigo Gral, aos 35, e Rogerinho, aos 47, no segundo tempo.

IPATINGA: Douglas, Max, Duílio (Muller) e Márcio Alemão; Luizinho (Afonso), Max Carrasco, Leanderson, Danilo Dias e Marinho Donizete; Ademilson (Leandro Chaves) e Alessandro. Técnico: Gilson Kleina.

BAHIA: Omar; Abedi (Vander), Alisson, Nen e Ávine; Leandro (Ananias), Marconni, Bruno Silva Diego (Itacaré) e Rogerinho; Rodrigo Gral. Técnico: Renato Gaúcho.

adblock ativo