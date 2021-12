Bahia deixa escapar primeira vitória no Nordestão

O Bahia deixou escapar o primeiro triunfo no Campeonato do Nordeste. Na terça-feira, 22, o tricolor ficou no empate por 2 a 2 com o Ceará, no Estádio de Pituaçu, em partida válida pela quinta rodada da competição.

O time comandado por Lúvio Trevisan, que substituiu João Marcelo, saiu atrás no placar, virou a partida no segundo tempo, mas não conseguiu segurar o time cearense, que fez dois gols em jogadas de bola parada.

Com apenas dois pontos ganhos no torneio, o Bahia se mantém provisoriamente na 13ª colocação. O próximo confronto será contra o Náutico no domingo, 27, às 16h, no Estádio dos Aflitos, em Pernambuco.

Jogo – Bahia e Ceará fizeram um primeiro tempo movimentado, em que as duas equipes procuraram o gol, jogando de maneira franca. O Ceará teve as primeiras chances para balançar as redes e abriu o placar logo aos 09 minutos de jogo. Leandro cometeu falta perto da grande área tricolor. Júnior Cearense cobrou forte de canhota e a bola foi no canto esquerdo do Goleiro Renê.

Assustado pelo gol precoce, o tricolor reagiu e passou a atacar o time visitante com bolas alçadas na área. Aos 17 minutos, Aleílson recebeu cobrança de lateral e cruzou da direita, perto da linha de fundo, paraItacaré, que chutou de pé esquerdo e empatou o jogo em Pituaçu.

O Bahia melhorou em campo e passou a apresentar um maior volume de jogo, facilitado por uma marcação mais eficiente desde a saída de bola do Ceará. Aos 28 minutos, o jogador Luisinho, do Ceará, saiu de campo com suspeita de fratura no maxilar.

No final do primeiro tempo, aos 47 minutos, Aleilson perdeu ótima oportunidade de gol. O jogador recebeu bom passe na grande área e ficou frente a frente com Michel Alves, mas chutou rasteiro, nos pés do goleiro.

O Bahia foi para o segundo tempo mais aguerrido e chegou ao gol da virada aos sete minutos. Mauríciofez boa jogada perto da meia-lua e enfiou bola excepcional para Aleílson, que tocou na saída do goleiro, por baixo, fazendo o segundo gol tricolor: 2 a 1.

Com o gol, o time baiano recuou e passou a jogar nos contra-ataques. As duas equipes tinham dificuldade em acertar o passe e chegar ao gol adversário. Maurício era o principal articulador das jogadas tricolores, mas com a saída de Aleílson e Leandro o Bahia perdeu em entrosamento.

O Ceará passou a apertar a saída de bola do Bahia, que sofreu as consequências aos 39 minutos. O baixinhoClodoaldo cobrou falta de esquerda, da entrada da área. A bola desviou na barreira, enganou o goleiro Renê e ainda bateu no travessão antes de entrar no gol: 2 a 2.

O Bahia sofreu pressão do time cearense nos últimos seis minutos de jogo e quase tomou o terceiro gol aos 45. O Ceará atacou pela esquerda em cruzamento rasteiro para Clodoaldo, na pequena área, que chutou em cima de Renê e perdeu o que seria o gol da vitória cearense.

adblock ativo