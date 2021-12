Bahia decepciona e é goleado pelo Icasa

Na segunda partida defendendo a liderança da Série B, o Bahia frustrou quem esperava mais um triunfo. Em Juazeiro do Norte, na terça-feira, dia 1º, o tricolor jogou muito mal e foi goleado por 4 a 0 pelo Icasa. O clube cearense dominou todo o jogo, envolvendo por várias vezes a defesa do Bahia nas jogadas de Júnior Xuxa, no primeiro tempo, e Assisinho, no segundo.

Agora, o tricolor ocupa o segundo lugar na tabela de classificação. A Portuguesa, que venceu o América/MG por 1 a 0, bateu o Bahia no saldo de gols e assumiu a liderança. O Bahia volta a campo na sexta-feira, 4, contra o Duque de Caxias, em Pituaçu.

O jogo — Ainda antes do apito inicial, Renato Gaúcho surpreendeu ao escalar Leandro, volante, no lugar de Ananias, meia, fora da partida por conta da cotovelada no olho que sofreu no jogo anterior, ante o Sport.

A partida começou disputada, mas com a superioridade do Icasa, que aproveitava os vacilos de um adversário recuado. O time cearense iniciou melhor, com mais posse de bola, mas esbarrava nos erros de passe — que, aliás, não eram só do Verdão do Cariri.

Em alguns minutos, as duas equipes mostraram o que seria a primeira etapa: faltas duras, punidas com rigor pelo árbitro Ítalo Medeiros de Azevedo. Em cinco minutos, foram quatro cartões amarelos.

Entre as ações do árbitro, saiu o primeiro gol. Aos 22 minutos, Júnior Xuxa bateu falta forte, a bola desviou na barreira e tirou as chances do goleiro Omar. Logo após o gol, o Bahia foi para cima, em busca de um empate rápido. O tricolor não esperava, entretanto, que Júnior Xuxa fosse brilhar mais uma vez. O meia do time cearense dominou na intermediária, driblou dois defensores tricolores e marcou o segundo.

Somente aos 32 minutos, o Bahia teve uma boa chance de gol. Vander entrou pela direita e chutou cruzado, para defesa de Marcelo Pitol. O tricolor voltou mais ofensivo para o segundo tempo, com Itacaré no lugar de Vander e Aleílson, estreante, substituindo Leandro.

Apesar das mudanças, o Icasa continuou mais forte. Logo no primeiro minuto, Paulo Foiani apareceu de surpresa e bateu forte da entrada da área. Omar colocou para escanteio.

Pouco depois, Assisinho roubou bola de Ávine e entrou na área sozinho. Se Omar não salvasse, seria o terceiro — que veio aos oito minutos. O mesmo Assisinho chutou de fora da área no ângulo, sem dar chance para o camisa 1 tricolor.

O placar de 3 a 0 esfriou o ímpeto do Bahia, que perdeu o ânimo mostrado no princípio da segunda etapa. Satisfeito com o resultado, o Icasa recuou, esperando o visitante, que atacava timidamente.

Depois de assustar duas vezes no contra-ataque, o Verdão cearense conseguiu o quarto gol com Marciano, escorando de cabeça belíssimo cruzamento de Assisinho. Nos 20 minutos finais, o Icasa se dedicou a gastar o tempo e segurar o resultado, embora ainda tenha atacado algumas vezes.

Icasa 4 x 0 Bahia

Icasa - Marcelo Pitol; Marcelo Mineiro, Tiago, Everaldo e Panda (Carlinhos); Marcos Vinícius, Paulo Foiani, Guto e Júnior Xuxa (Dodó); Pantico (Marciano) e Assisinho.

Técnico: Flávio Araújo.

Bahia - Omar; Apodi, Alison, Nen e Ávine; Marcone, Bruno Silva, Leandro (Aleílson), Vander (Itacaré) e Rogerinho (Abedi); Rodrigo Gral.

Técnico: Renato Gaúcho.

