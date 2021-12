Bahia de Feira vence o Atlântico e entra no G-4 do Estadual

O final de semana foi mesmo bom para os times de Feira de Santana: jogando no Joia da Princesa, o Bahia de Feira chegou à primeira vitória no Campeonato Baiano no domingo, 5, sobre o Atlântico, por 2 a 1.

Eudair abriu o placar para o Tremendão logo aos seis minutos de jogo, e Marclei ampliou aos sete da etapa final. Hugo Rosa fez o de honra da equipe de Lauro de Freitas já aos 37.

Com o resultado, o Tremendão entra virtualmente na zona de classificação para a fase final do Estadual, em 4º lugar, atrás de Vitória, Bahia e Fluminense.

No sábado, o Touro do Sertão havia vencido o Galícia por 4 a 1. Já o Atlântico ficou em 8º, com um ponto. Nesta quarta, 8, o Tremendão encara o Bahia, às 18h30, em Pituaçu. Já o Atlântico pega o Jacobina no sábado, 10, também em Pituaçu.

