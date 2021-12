Bahia de Feira traz técnico e seis atletas na reapresentação

Após anunciar, antes da virada do ano, a contratação do técnico Nadélio Rocha, campeão sergipano com Confiança e River Plate, o Bahia de Feira garantiu mais seis reforços na segunda-feira, 6, na reapresentação do elenco para a pré-temporada.

Os destaques ficam por conta do zagueiro Moisés Potiguar, de 28 anos, que defendeu vários clubes na Paraíba e no Ceará, e o atacante Souza, 33, que foi destaque no Fluminense de Feira entre as temporadas de 2006 a 2008.

