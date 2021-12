Bahia de Feira supera o Conquista e vai à final do Baianão

Em um jogo com muitas emoções, o Bahia de Feira derrotou de virada, na tarde deste domingo, 31, o Vitória da Conquista por 2 a 1, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, e garantiu a vaga na final do Campeonato Baiano. Na partida de ida, os times tinham empatado por 1 a 1 em Conquista.

Agora, o Tremendão enfrenta o Bahia na decisão, em dois jogos: a primeira partida acontece no dia 14, em Feira de Santana. O jogo de volta ocorre no dia 21, em Salvador.

Na final do estadual, não há vantagem para o time de melhor campanha nem gol qualificado: em caso de empate na soma dos resultados dos jogos, o título será decidido nos pênaltis.

No primeiro tempo, Bahia de Feira e Vitória da Conquista criaram poucas chances e o primeiro gol do jogo só saiu aos 44 minutos. O experiente atacante Tatu fez jogada pelo lado esquerdo e cruzou para Gustavo Almeida que, dentro da área, abriu o placar.

Mas, na etapa final, o Tremendão conseguiu a virada. Gabriel Bispo marcou o gol do empate, aos seis minutos, e Deon, aos 21, marcou o gol da vitória do time feirense.

Ao final do jogo, os atletas do Conquista reclamaram muito da arbitragem, que expulsou dois jogadores do Bode no segundo tempo e ainda não anulou o segundo gol do Tremendão, no qual os jogadores do Conquista pediram um toque de mão de um jogador do Bahia de Feira no início da jogada.

