Bahia de Feira retorna aos treinamentos na Arena Cajueiro

Mais uma agremiação do estado retornou as atividades. Nesta quinta-feira, 25, foi a vez do Bahia de Feira anunciar sua volta à Arena Cajueiro e projetar a retomada da temporada 2020. Antes da bolar rolar nos gramados, comissão técnica e jogadores passaram por exames para detecção de coronavírus.

O Tremendão disputará duas competições em seu calendário da atual temporada. Além do Campeonato Baiano, que foi interrompido faltando duas rodadas para o final do primeira fase, ainda existindo grandes possibilidades de classificação, o clube ainda disputará o Brasileirão Série D deste ano, marcado inicialmente para começar no dia 3 de maio.

O Bahia de Feira está no grupo A6, junto com: Atlético de Alagoinhas, Caldense-MG, Gama-DF, Palmas-TO, Tupynambás-MG, Villa Nova-MG e um adversário que ainda seria definido.

Em entrevista concedida no mês passado ao Portal A TARDE, o presidente do time feirense havia se posicionado quanto ao retorno das competições e o planejamento por parte dos clubes do interior.

"É uma situação muito delicada, mas eu acredito que o futebol como um todo... Aquelas equipes que andam bem organizadas, bem preparadas e com um projeto estruturado, consegue suportar esse momento. Todos os atletas do Bahia de Feira tem contrato até o final de 2021, então não temos dificuldades", garantiu Jodilton Souza.

