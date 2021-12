Bahia de Feira perde fora e Baianão tem novo líder; veja resultados

Os resultados dos jogos da quinta-feira, 24, que encerraram a 10ª rodada do Campeonato Baiano 2012, trouxeram uma alteração significativa na tabela do torneio. O líder Bahia de Feira perdeu fora de casa para o Juazeirense, por 1 a 0, e caiu para a segunda posição, deixando a liderança para o Esporte Clube Bahia.

O único gol do jogo foi marcado por Capone, ainda no primeiro tempo. Esta é a segunda derrota consecutiva do Tremendão. Na quinta-feira, 16, o Bahia de Feira já havia perdido para o Atlético, por 2 a 1, no Joia da Princesa.

A equipe de Arnaldo Lira estacionou nos 21 pontos e foi ultrapassado pelo tricolor da capital que, após o triunfo sobre o Fluminense, por 4 a 0, chegou aos 23 pontos. O Cancão de Fogo, por sua vez, se recuperou da derrota para o Serrano na última rodada, chegou aos 12 pontos e está na sétima posição.

Conquista derruba o Vitória – Outro resultado importante na 10ª rodada foi o triunfo por 1 a 0 do Vitória da Conquista sobre o Feirense, no Estádio Lomanto Júnior. O gol da vitória saiu no segundo tempo, marcado por Éder Caetité após assistência de Sílvio. Com os três pontos, o Bode chegou a 19 e agora é o terceiro na tabela, ultrapassando o Vitória. O Feirense ficou com 14, na sexta posição.

Juazeiro vence a primeira – No Estádio Luiz Viana Filho, em Itabuna, o Juazeiro conquistou sua primeira vitória no Baianão 2012, derrotando o time da casa pelo placar de 1 a 0. O gol decisivo foi marcado por Stefan.

Apesar do triunfo, a Carranca ainda encontra-se na zona de rebaixamento do estadual, com 9 pontos conquistados. O Dragão do Sul, por sua vez, ainda não venceu e amarga a lanterna do Campeonato Baiano com apenas 3 pontos.

Confira os resultados da 10ª rodada do Baianão 2012:



Serrano 2 x 2 Camaçari

Atlético de Alagoinhas 0 x 0 Vitória

Juazeirense 1 x 0 Bahia de Feira

Itabuna 0 x 1 Juazeiro

Vitória da Conquista 1 x 0 Feirense

Bahia 4 x 0 Fluminense

