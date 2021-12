Bahia de Feira pega Timão e sonha com vaga na Copa do Brasil

Além da dupla Ba-Vi, outro baiano também faz a sua estreia nesta quarta-feira, 19, na Copa do Brasil. Trata-se do Bahia de Feira, que enfrenta o Corinthians, às 21h45, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Eliminado na primeira fase do Baianão deste ano, o Tremendão está sem jogar desde o dia 5 de fevereiro, quando empatou com o Juazeiro em 1 a 1.

Durante o período ocioso, o técnico Barbosinha - que divide suas atenções de treinador com a Juazeirense - trabalhou o emocional dos jogadores e a parte técnica. "Fizemos dois amistosos contra o Fluminense de Feira para movimentar os jogadores e tirar a ansiedade", explicou.

A equipe que encara o Timão é completamente diferente daquela que fez fraca campanha no estadual. O clube manteve seis jogadores no elenco, mas contratou três atletas da Juazeirense e subiu quatro garotos da base.

Para o desafio desta quarta, Barbosinha sabe das limitações do time e das dificuldades que encontrará, mas mesmo assim mira a classificação. "Vamos tentar fazer o segundo jogo não como prêmio, mas sim para passar de fase", prometeu.

Público

Segundo o presidente do conselho deliberativo do Bahia de Feira, Jodilton Souza, haviam sido vendidos até a tarde de ontem aproximadamente 6 mil ingressos (preço: R$ 80 e 40).

"Não está aquele frisson de quando o São Paulo veio jogar. É porque o Corinthians está sem estrela, sem aquele jogador que o povo quer ver", lamentou.

