Bahia de Feira já demite seu treinador

A rodada de abertura do Baianão 2017 já deixou sua primeira vítima no comando técnico dos clubes. Nesta segunda-feira, 30, a direção do Bahia de Feira confirmou que Jaelson Marcelino não é mais o treinador da equipe.

O treinador entregou o cargo logo após derrota por 1 a 0 para o Vitória da Conquista, no estádio Lomanto Júnior, no domingo. Ele já estava sob pressão pois havia perdido as duas partidas na pré-temporada, para Juazeirense e Fluminense de Feira.

Jaelson foi o primeiro técnico demitido após o início do campeonato. Antes do torneio, porém, Galícia e o Jacobina tiveram baixas na comissão técnica por motivo de propostas de outros times.

adblock ativo