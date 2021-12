Bahia de Feira empata com Jacuipense e garante última vaga

No Joia da Princesa, em Feira de Santana, o Bahia de Feira não saiu do 0 a 0 com a Jacuipense. O resultado, porém, foi o suficiente para garantir ao Tremendão a última vaga nas quarta de final.

A Jacuipense, por sua vez, terminou em quarto lugar e enfrenta a Juazeirense na próxima fase. Em oitavo, o Bahia de Feira encara agora o líder Vitória da Conquista, que, domingo, não tomou conhecimento do Colo-Colo.

Mesmo jogando em lhéus, no estádio Mário Pessoa, o Bode bateu o tigre por 1 a 0 e terminou a primeira fase do certame estadual com a melhor campanha: 14 pontos em seis jogos.

Quem também garantiu o passaporte para a próxima fase foi o Galícia, em sétimo lugar. O time Granadeiro bateu a Catuense por 1 a 0 no estádio Pedro Amorim, em Senhor do Bonfim. Nem mesmo a vitória por 1 a 0 sobre o Jacobina, salvou o Serrano de disputar o playoff do rebaixamento, que ainda terá a Catuense, o Feirense e o próprio Jacobina.

