Bahia de Feira empata com Jacobina, mas ainda lidera o Baianão

No domingo, 3, em partida válida pela abertura da 4ª rodada do Campeonato Baiano, o Bahia de Feira manteve a invencibilidade ao só empatar em casa com o time do Jacobina.

A partida foi disputada na nova Arena Cajueiro, e terminou com o placar de 2 a 2. Agora, a equipe feirense tem 10 pontos e lidera a competição, com três vitórias e um empate.

Pelo mesmo placar, mas em duelo válido pela 3ª rodada, o Vitória da Conquista cedeu o empate ao Atlético de Alagoinhas, no estádio Lomanto Júnior.

Estas foram as únicas partidas disputadas pelo Baianão, em que as equipes da capital folgaram na rodada por conta do clássico Ba-Vi pela Copa do Nordeste.

O Rubro-Negro jogará na quarta-feira, 6, com o Jequié, às 19h30, no Barradão e o Bahia em Alagoinhas, contra o Atlético, no Carneirão, às 21h15. Jacuipense e Conquista fecham a rodada.

