Bahia de Feira e Vitória da Conquista decidem semifinal do Baianão

Após um empate controverso no Lomanto Júnior na partida de ida por 1 a 1, o Vitória da Conquista vai até Feira de Santana para decidir quem irá ter a vaga para a final do Campeonato Baiano, neste domingo, 31, na Arena Cajueiro, às 16h.

A tarefa para o Bode não será fácil. O Bahia de Feira ainda não sabe o que é perder na Arena Cajueiro, sua casa, que teve sua estreia neste último ano. Foram duas vitórias e quatro empates para o líder do campeonato na primeira fase, enquanto que três das quatro derrotas do Vitória da Conquista foram fora de casa – incluindo um revés acachapante por 3 a 0 contra o adversário deste domingo.

Uma temporada em jogo

A partida, aliás, vale muito para ambas as equipes. Quem vencer o confronto e avançar para a decisão, garante vaga direta para a Copa do Brasil e para a Série D, além da possibilidade do acesso direto à Copa do Nordeste, em caso do título no campeonato estadual.

O eliminado ainda terá uma segunda oportunidade de garantir vaga na Copa do Brasil através da disputa do terceiro lugar contra o Atlético de Alagoinhas, eliminado pelo Bahia na partida na quarta-feira.

Se o Tremendão ainda terá a disputa da Série D em 2019, uma derrota do Vitória da Conquista seria o fim do ano. Apenas restaria participar da disputa da Taça Governador do Estado, a acontecer em dezembro, que pode garantir o acesso à quarta divisão do Campeonato Brasileiro e à Copa do Brasil.

Em caso de empate, a partida irá para a disputa de pênaltis para selar quem irá enfrentar o Bahia.

*Sob supervisão do editor Daniel Dórea

adblock ativo