Bahia de Feira é punido e perde vaga na próxima fase da Série D

O Bahia de Feira perdeu a vaga para a próxima etapa da Série D em julgamento realizado nesta sexta-feira, 14, pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A equipe comandada por Quintino Barbosa, que terminou a primeira fase na segunda colocação do grupo A6, perdeu três pontos após escalação irregular do atleta Edimar, logo na primeira rodada da competição, no dia 5 de maio, contra o América-PE.

No ano passada, o volante, que vestia as cores do Vitória da Conquista, havia sido expulso na penúltima rodada da competição. Com isso, ele foi julgado e punido com dois jogos de suspensão, ficando inapto para entrar em campo na primeira partida do torneio deste ano. Apesar de ter sido relacionado, Edimar nem sequer entrou em campo no duelo diante da equipe pernambucana.

Segundo o técnico do Tremendão, Quintino Barbosa, o 'Barbosinha', o Bahia de Feira não teve culpa na situação e irá recorrer. "Vamos recorrer, porque é uma defesa sólida e sabemos que o erro não foi nosso. O Bahia de Feira tomou cuidado com todos os trâmites legais. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não nos mandou a lista de jogadores que estavam, ou não, aptos a jogar", afirmou.

Com a punição, quem assumirá a vaga da equipe baiana é o América-PE, que tem os mesmos 10 pontos do Tremendão. Sobre isso, Barbosinha lamentou a possível perda da vaga e disse que alguém precisará assumir a culpa da desclassificação da equipe.

"Esperamos que Deus nos abençoe, mas o trabalho dentro de campo está sendo feito. Temos totais condições de brigar pelo acesso, mas perder no 'tapetão' me deixa triste. Alguém tem que assumir e sabemos que a 'mãe maior' não irá assumir seu erro", finalizou.

