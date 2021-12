Bahia de Feira é eliminado com virada nos acréscimos na Copa do Brasil

Dois a zero no placar. Quarenta e seis minutos do segundo tempo no relógio. A vaga e o R$ 1,5 milhão da premiação pareciam já ser do Bahia de Feira, mas aí o imponderável entrou em ação na Vila Capanema.

O Paraná conseguiu uma improvável virada com três gols nos acréscimos e eliminou o time baiano, nesta quarta-feira, 26, na segunda fase da Copa do Brasil.

Leonardo Porto e Alex Cazumba tinham marcado para o Tremendão, já no segundo tempo do jogo. Aos 46’ Thales diminuiu, e no minuto seguinte, Fabrício deixou tudo igual.

O empate levava a decisão para os pênaltis, mas Renan Bressan, de falta, resolveu tudo antes e decretou uma histórica virada para o Paraná. Além da vaga, o Tricolor soma R$ 1,5 milhão aos seus cofres.

