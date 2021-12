Bahia de Feira derrota Vit. da Conquista e é campeão do Torneio Início do Baiano

O Bahia de Feira consagrou-se campeão do Torneio Início do Campeonato Baiano na tarde deste domingo, 9, no estádio de Pituaçu, em Salvador, ao derrotar o Vitória da Conquista na final pelo placar de 3 a 0. Diones, duas vezes, e João Neto, marcaram os gols do time de Feira de Santana na partida.

Bahia e Vitória ficaram fora da final do Torneio Início do Campeonato Baiano, sendo eliminados na fase semifinal. O Vitória perdeu para o Vitória da Conquista nos pênaltis, após empate no tempo normal por 0 a 0. O Conquista já havia derrotado o Vitória na fase anterior, mas o Leão conseguiu uma vaga na semifinal por ter o melhor índice técnico.

Já o Bahia foi derrotado por 1 a 0 pelo Bahia de Feira, com um gol de João Neto. 5600 pagantes estiveram presentes ao estádio de Pituaçu, gerando uma renda de 56 mil reais.

Segunda fase - O Vitória da Conquista surpreendeu o Vitória e derrotou por 1 a 0 o atual campeão baiano, mas, mesmo assim, o Leão garantiu sua classificação para a semifinal do Torneio Início do Campeonato Baiano como melhor índice técnico.

Já no Bahia, a estrela de Omar brilhou novamente e o Esquadrão venceu o segundo jogo no Torneio Início na disputa de pênaltis. O jovem goleiro do Bahia pegou duas penalidades e o tricolor baiano venceu o Camaçari por 5x4, após um 0x0 no tempo normal.



Lenine, Maurício, Bebeto, Gabriel e Hélder marcaram nas penalidades para o Bahia. Maurício perdeu o seu pênalti. Do lado do Camaçari, Ceará e Totinga perderam. Sanches, Fabiano, Dos Santos e Ronaldinho marcaram.

Primeira fase - O Vitória derrotou por 1 a 0 o Feirense, na sua primeira partida no Torneio Início do Campeonato Baiano. O gol foi marcado no segundo tempo, pelo zagueiro do Feirense Neomar. Já o Vitória da Conquista ganhou do Juazeiro por 2 a 0.

Na primeira partida válida pela disputa do Torneio Início, o Bahia ganhou, nos pênaltis, do Fluminense de Feira, por 4 a 3, após empate em 1 a 1 na partida de 20 minutos (10 de cada lado). No tempo normal, Maurício marcou para o Bahia, no primeiro tempo.

Alexandre empatou para o Fluminense de Feira no segundo tempo. Nas penalidades, o destaque ficou com o goleiro Omar, do Bahia, que defendeu dois pênaltis. Marcaram nos pênaltis para o Bahia: Lenine, Maranhão, Maurício e Bebeto. Roberto desperdiçou uma cobrança. Para o Fluminense, Kremer, Danilo Gomes e Sadrak marcaram. Sérgio Júnior e Thiago perderam suas cobranças.

Nas demais partidas, o Bahia de Feira derrotou o Colo Colo por 3 a 2, na disputa de pênaltis, o Serrano, com um gol de Williames, bateu o Ipitanga por 1 a 0. O Camaçari venceu, também nos pênaltis, o Atlético de Alagoinhas.

Veja os jogos e os resultados do Torneio Início do Campeonato Baiano:



1ª fase



Jogo 1 - Fluminense de Feira (3) 1 x 1 (4) Bahia

Jogo 2 - Camaçari (3) 0 x 0 (2) Atlético

Jogo 3 - Bahia de Feira (3) 0 x 0 (2) Colo Colo

Jogo 4 - Serrano 1 x 0 Ipitanga

Jogo 5 - Feirense 0 x 1 Vitória

Jogo 6 - Vitória da Conquista 2 x 0 Juazeiro



2ª fase



Jogo 7 - Bahia (5) 0 x 0 (4) Camaçari

Jogo 8 - Bahia de Feira 1 x 0 Serrano

Jogo 9 - Vitória 0 x 1 Vitória da Conquista



Semi-final



Jogo 10 - Bahia 0 x 1 Bahia de Feira

Jogo 11 - Vitória da Conquista (3) 0 x 0 (2) Vitória

Final



Jogo 12 - Bahia de Feira 3 x 0 Vitória da Conquista

adblock ativo