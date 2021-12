Bahia de Feira decide disputar Série D 2021

A diretoria do Bahia de Feira, após reunião, decidiu que o time vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe pretende fazer acordos de redução salarial dentro do orçamento do clube.

De acordo com o presidente do clube, Jodilton Souza a ideia é priorizar os atletas das divisões de base.

O presidente disse ainda que quer manter também alguns jogadores experientes para funcionar como uma espécie de "equilíbrio" entre os mais novos.

De acordo com o calendário de competições da CBF, a Série D está marcada para começar dia 26 de maio, com a fase preliminar, e deve terminar no dia 14 de novembro. Datas e horários dos jogos da rodada inicial ainda não foram divulgados.

