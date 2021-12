Bahia de Feira chega a Salvador na tentativa de repetir façanha de 8 anos atrás

Se há quem não acredite que um raio não pode cair duas vezes no mesmo lugar, com certeza não é o caso do Bahia de Feira. Após oito anos, a equipe feirense chega na segunda final de campeonato baiano em toda a sua história depois de liderar a primeira fase do estadual. Na Primeira ocasião, em 2011, o Tremendão também realizou a façanha da primeira fase, e ainda desbancou o Vitória dentro do Barradão, após um empate conquistado na partida de ida, em Feira de Santana. Mesmo resultado da decisão deste ano, contra o Bahia.

Coincidência ou não, a equipe comandada por Barbosinha terá a missão de triunfar diante do Tricolor no domingo, 21, às 16h, na Arena Fonte Nova, para reescrever a vitoriosa trajetória do inédito título, com o capitão Jair erguendo a taça ao apito final do juiz. Apesar da tarefa complicada, o comandante do Tremendão se apega em sua fé para estar concretizando a tão falada mística dos campeonatos baianos.

"Nós sabemos que é possível ganhar, assim como em 2011. Hoje a tarefa é um pouco mais difícil. O plantel do Bahia é forte, equilibrado, vive um momento muito bom. No entanto, nós temos um Deus, que é o Deus do impossível. Vamos buscar o jogo a todo momento e ter tranquilidade para estar buscando a vitória", afirmou.

Com apenas um desfalque para o grande duelo - devido a expulsão do volante Gabriel Bispo na partida de ida, no Joia da Princesa - Barbosinha garante que o psicológico do elenco segue calmo, apesar de reconhecer o favoritismo Tricolor diante de sua torcida. Mesmo assim, o treinador direciona todas as energias voltadas para conquista do segundo troféu estadual, igualando ao Fluminense como maior vencedor estadual da cidade de Feira de Santana.

"Os jogadores estão tranquilos. Nós sabemos que o Bahia possui o favoritismo, isso transfere muito a responsabilidade para o lado deles, mas nós vamos tentar fazer um jogo com inteligência e Deus nos abençoando, pois a honra e glória é dele. Todos os atletas querem e estão ansiosos para conquistar o título. A gente sempre gosta de estar jogando contra um time grande, com a tradição e força do Bahia. A Fonte Nova vai estar lotada e isso todo jogador que quer ter seu nome cravado na história espera por um momento como esse", afirmou.

Sequência da temporada

Mesmo com o foco do momento sendo a partida de domingo, se engana quem pensa que o Bahia de Feira encerra sua temporada por aí. Caso leve o caneco para casa, o Tremendão chegará na Série D com a moral lá em cima para a partida contra o América de Pernambuco, dia 5 de maio, no estádio Ademir Cunha, em Recife.

No entanto, o presidente do clube ainda vai um pouco mais além. Com um pensamento a longo prazo, Thiago Souza afirma que o maior projeto do Bahia de Feira é estar trabalhando com o que já tem em casa. Dessa forma, o atual gestor do clube investe pesado em sua base para que esses atletas possam estar, não somente dando bons frutos financeiros para a instituição, mas também compondo o time principal em busca de mais títulos.

"Nós mantivemos boa parte do grupo para essa sequência do Brasileirão. Mas o nosso maior objetivo a médio e longo prazo é estar revelando jogadores para o mercado. Temos investido muito nas divisões de base e a medida em que esses garotos forem tendo uma maior maturidade, consequentemente, estarão aparecendo para o nosso time principal. Então esse é nossa meta neste momento, pegar os jovens jogadores para estar subindo eles para o profissional", afirmou.

