Bahia de Feira bate Vitória em pleno Barradão e conquista o título baiano

O Bahia de Feira conquistou o inédito título de campeão baiano ao derrotar o Vitória por 2 a 1, na segunda partida da final do campeonato disputada na tarde deste domingo, 15, em pleno Barradão, em Salvador.



Geovanni abriu o placar para o Vitória aos 14 minutos do primeiro tempo. Allyson empatou para Bahia de Feira já nos acréscimos do primeiro tempo. João Neto, aos 21 minutos da etapa final, marcou o gol que deu o primeiro título baiano para a equipe de Feira de Santana.

O jogo – Precisando da vitória, o Bahia de Feira não se mostrou intimidado em jogar no Barradão e foi para o ataque. O Vitória, que jogava pelo empate, explorava o contra-ataque.

E foi a partir de uma jogada de contra-ataque, logo aos 14 minutos, que o Leão abriu o placar. Nikão foi derrubado por Bruninho na entrada da área. Na cobrança, Geovanni cobrou com muita categoria no ângulo do goleiro Jair, que nem se mexeu.

Alguns minutos antes, aos seis minutos, o Vitória havia perdido o lateral Eduardo Neto, machucado. Léo entrou no seu lugar.

O restante do primeiro tempo foi de poucas chances para os dois lados, com o Bahia de Feira buscando o ataque e o Vitória aguardando boas chances para decidir o jogo em mais um rápido contra-ataque.

Aos 43, Elkeson quase fez o segundo do rubro-negro baiano. A defesa do Bahia de Feira se atrapalhou e a bola sobrou para Elkeson, que, de cara para o goleiro Jair, chutou por cima e perdeu a melhor chance do jogo.

Após o perigo, o Bahia de Feira conseguiu o empate já nos acréscimos do primeiro tempo. Bruninho cobrou perto da primeira trave, João Neto desviou e Allyson, na pequena área, colocou para dentro do gol.

Etapa final – No segundo tempo, a partida continuou na mesma premissa da primeira etapa, com o Bahia de Feira buscando o gol e o Vitória jogando no contra-ataque.

O gol que deu o título para o Bahia de Feira saiu aos 21 minutos. Léo, que havia entrado minutos antes no lugar de autor do primeiro gol, deu um passe na área para João Neto. O atacante da equipe de Feira bateu forte para o gol e Viáfara não conseguiu segurar a bola.

Após o gol, que dava o título para os visitantes, o Vitória partiu para o desespero. Logo um minuto depois, Rildo quase marcou. Jair, um dos destaques do jogo, defendeu bem e evitou o gol de empate.

Aos 36 minutos, o juiz Cleber Wellington Abade chegou a marcar pênalti em Neto Baiano, mas o assistente Roberto Braatz marcou impedimento na jogada, anulando a marcação da penalidade.

Nos últimos minutos, o Vitória pressionou o Bahia de Feira, que segurou o resultado, consagrando-se campeão baiano de 2011.

Vitória 1 X 2 Bahia de Feira - Jogo de volta da final do Campeonato Baiano 2011

Vitória

Viáfara; Nino Paraíba, Alison, Reniê e Eduardo Neto (Léo); Esdras, Uelliton, Mineiro e Nikão (Rildo); Geovanni (Neto Baiano) e Elkeson. Técnico: Antônio Lopes.

Bahia de Feira

Jair; Edson, Paulo Paraíba, Alex Alagoano e Alysson (Léo); Diones, Rogério, Lau e Bruninho; Carlinhos (Alex Baiano) e João Neto. Técnico: Arnaldo Lira.

Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão).



Horário: 16h.



Árbitro: Cleber Wellington Abade (CBF/SP).



Assistentes: Roberto Braatz (Fifa/PR) e Erick Bartholomeu Bandeira (Fifa/PE).



Público: 22.247 pagantes.



Renda: R$ 489.140,00,00.



Gols: Geovanni (Vitória, aos 14min do 1º tempo), Allyson (Bahia de Feira, aos 45min do 1º tempo), João Neto (Bahia de Feira, aos 21min do 2º tempo) .



Cartões amarelos: Uelliton, Alison (Vitória); Bruninho (Bahia de Feira).





