Bahia consegue efeito suspensivo e Lucas Fonseca enfrenta o Santos

O departamento jurídico do Bahia conseguiu diminuir os problemas do técnico Jorginho para a partida de domingo, 23, às 11h, contra o Santos, no Pacaembu, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Lucas Fonseca – que havia recebido uma punição de duas partidas pela expulsão em partida diante do Flamengo, ainda em junho, e teria de cumprir mais um jogo de gancho – poderá encarar o Peixe graças ao efeito suspensivo que o clube conseguiu junto ao STJD. Ele está livre para atuar até que saia o resultado do novo julgamento.

Assim, Éder não precisará ser acionado e Lucas vai seguir fazendo dupla com Tiago. A defesa, por sinal, será o único setor da equipe sem desfalques. No meio-campo, o volante Matheus Sales cumpre suspensão. Em compensação, retornam Renê Júnior, depois de se ausentar do duelo com o Atlético-MG por ter recebido o terceiro cartão amarelo no jogo anterior, e Edson, após amargar longo gancho.

No ataque, o matador Rodrigão continua fora por conta de luxação em um dos dedos do pé esquerdo. João Paulo deve seguir no seu lugar.

Treino em Sampa

Nesta sexta, foi dia de treino no CT do Palmeiras apenas para quem não foi titular no confronto com o Galo – exceto o meia Vinicius e o goleiro Jean. Quem começou a partida fez trabalho na academia do hotel onde a delegação está hospedada na capital paulista.

O fato de a partida de domingo ocorrer em São Paulo, e não em Santos, é encarado como algo positivo pelo volante Renê Júnior: “Tirando o jogo da Vila, melhora. O Bahia tem torcida no Brasil todo. A embaixada do Bahia em São Paulo vai nos ajudar, como sempre”.

