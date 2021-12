Bahia, Conquista e Juazeirense conhecem tabela do Nordestão

Na noite desta quarta-feira, 9, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Nordeste 2016, que começa no dia 13 de fevereiro com cinco partidas. Bahia, Vitória da Conquista e Juazeirense são os representantes baianos no torneio.

<ARQUIVO ID=1590729/>

Atual campeão baiano e vice do Nordestão, o Tricolor está no Grupo C, e estreia contra o Santa Cruz, em pleno Arruda, no domingo, 14 de fevereiro, às 16h de Salvador. Depois, volta para casa, onde pega a Juazeirense, no dia 18 do mesmo mês, uma quinta-feira, às 18h15 da capital baiana.

A Juazeirense, também integrante do Grupo C, estreia contra o Confiança, no Estádio Adauto Morais, também no domingo, 14, às 18h15 do horário local.

O Conquista, que encontra-se no Grupo E, também estreia em casa, mas encara na primeira partida o atual campeão Ceará, no Lomanto Júnior, no mesmo domingo, 14, às 16h da Bahia. A chave do Bode ainda tem Flamengo-PI e Sampaio Corrêa.

A primeira fase, formada por cinco grupos, tem seis partidas entre as equipes de cada chave, em jogos dentro e fora de casa. Os melhores colocados de cada grupo mais os três segundos melhores colocados passam para as quartas de final.

adblock ativo