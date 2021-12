Bahia coloca quatro jogadores na seleção; Neilton é eleito craque e leva artilharia

Campeão baiano pela 47ª no domingo, 8, o Bahia continuou com a festa, nesta segunda-feira, 9, dessa vez na premiação dos melhores do Baianão, promovida pela Federação Bahiana de Futebol (FBF).

Com quatro jogadores escolhidos, o Tricolor puxou a fila da seleção do campeonato, que contou ainda com três atletas do Vitória, outros três da Juazeirense, e um do Bahia de Feira (confira a lista completa abaixo).

Mesmo em maioria no onze ideal do Baianão, as ausências de Gregore e Vinícius chamaram a atenção e foram motivo de queixa dos torcedores nas redes sociais.

Por fim, Quintino Barbosa, semifinalista com o Tremendão, foi escolhido como melhor treinador do certame.

A cerimônia foi marcada pela presença de dirigentes das equipes do interior e também alguns jogadores da dupla Ba-Vi. Campeão, o Tricolor foi representado pelo presidente Guilherme Bellintani.

Antes de subir ao palco para receber o troféu de campeão baiano, o cartola falou sobre a primeira conquista de seu mandato.

“Eu vejo isso como um prêmio, mas longe de ser uma ilusão e achar que isso significa que a gente não tenha cometido erros ou que não tenhos erros a serem corrigidos”, contou Bellintani.

A entrevista completa do presidente do Bahia você confere na página sete.

Mesmo sem ter ficado com o título, atacante do Vitória foi o maior premiado do torneio

Outros prêmios

Mesmo sem o título estadual, Neilton teve motivos para comemorar durante a premiação de ontem. O atacante do Vitória foi o jogador mais premiado da tarde, e levou nada menos que três troféus para sua coleção.

Além de fazer parte da seleção do campeonato, o camisa dez rubro-negro faturou o troféu de artilheiro, com sete gols, e também de craque da competição.

O Vitória, por sinal, tomou conta das premiações individuais. Denílson, com aquele golaço do meio de campo, no triunfo por 3 a 0 sobre o Bahia de Feira, levou o troféu de gol mais bonito.

Aos 20 anos, Nickson foi eleito o jogador revelação. Curiosamente, ele começou o ano longe do time titular. Apenas depois de algumas semanas adquirindo condicionamento físico, passou a ser escalado por Mancini.

A Toca do Leão recebeu ainda o prêmio de melhor preparador físico, por meio de Lucas Itaberaba, que representou a equipe rubro-negra.

A premiação de time Fair Play ficou com o Jequié. Além de ser a equipe menos faltosa do certame, o Jegue conseguiu terminar a competição sem ter nenhum atleta expulso.

Esse não foi o único prêmio do Jequié, que também recebeu troféu de melhor torcida, junto com Jacobina e Juazeirense.

Houve ainda premiação para arbitragem. Emerson Ricardo de Almeida Andrade foi eleito melhor árbitro, acompanhado pelos assistentes Elicarlos Franco de Oliveira e Marcos Welb Rocha de Amorim. A revelação nesse quesito foi Luanderson Lima dos Santos.

Representantes baianos

Além do campeão, ao fim do certame estadual também foram conhecidos os representantes baianos nas competições regionais e nacionais em 2019.

Nesta segunda, a FBF confirmou Bahia, Vitória e Juzeirense classificados para próxima edição da Copa do Nordeste. A equipe do interior, no entanto, entra no chamado Pré-Nordestão, que antecede a fase de grupos.

O adversário do Cancão de Fogo será o Salgueiro. A primeira partida, em Juazeiro foi marcada para 18 de abril.

Enquanto isso, Bahia de Feira, Fluminense e Jacuipense garantiram vaga na Série D do próximo ano.

