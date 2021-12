Bahia cede empate para o Vasco no final e é vice na Copa do Brasil Sub-20

O desenho da partida entre o Bahia e o Vasco, na decisão da Copa do Brasil, neste domingo, 3, no Rio, que terminou num empate de 3 a 3, pareceu se encaminhar para uma vitória tranquila dos cariocas. Principalmente, quando Lucimário vacilou feio em não colocar em prática a máxima "bola pro mato que é jogo de campeonato” e o Vasco fez 2 a 0.

Eram 31 minutos do primeiro tempo e, seis minutos antes, o time carioca havia aberto o placar com Laranjeira em um contra-ataque rápido. O Bahia jogava bem e tinha, até então, plenas condições de empatar e buscar uma virada em busca do título inédito.

Foi então que, com a bola inteiramente dominada em sua defesa e em um jogo decisivo, o zagueiro tricolor e o goleiro Fabrício se perderam na indecisão. Naquela de um deixar para o outro, em vez de chutar para qualquer lado, já que o adversário pressionava de perto, o esperto Matias aproveitou para esticar a perna e dar um bico na bola por baixo da perna do defensor.

O chute inesperado acabou surpreendendo também o goleiro Fabrício e provocou um estrago momentâneo no time baiano. A situação foi aproveitada pelo Vasco, que perdeu a chance de ampliar em vários contra ataques. Mas foi o Bahia quem diminuiu, já nos acréscimos, em uma bola cabeceada pelo zagueiro Gabriel, aos 46, numa dividida com o goleiro Kadu.

Segundo tempo inesperado

Uma partida completamente diferente se revelou no segundo tempo. O Bahia conseguiu uma virada antológica, que provocaria uma decisão por pênaltis. Primeiro, com Douglas Borel, que empatou em 2 a 2 aos 21 minutos.

Antes que o Vasco se recuperasse, três minutos depois o atacante Marcelo colocou fogo no jogo ao virar para 3 a 2. O resultado levava em definitivo a decisão para o pênaltis.

A cena do primeiro tempo, em que saiu um gol nos acréscimos, se repetiu no segundo. Só que desta vez, no lugar do Bahia, marcou o time carioca. Aos 47, Caio Eduardo entrou pela esquerda e, livre de marcação, fuzilou para o gol. Sem tempo para uma reação do Bahia, o Vasco comemorou o título inédito, após o empate de 3a 3. No placar agregado, o Vasco que tinha vencido a primeira partida por 2 a 1, venceu por 5 a 4.

adblock ativo