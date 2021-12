Bahia cai na semifinal da Copa 2 de Julho

O Bahia ficou pelo caminho na semifinal da Copa 2 de Julho sub-15, após perder para o Atlético Mineiro nesta segunda-feira, 8, no estádio de Pituaçu. No tempo regular, a partida ficou no 1 a 1. Na disputa por pênaltis, o alvinegro derrotou o tricolor por 5 a 4.

Com a vitória, o Atlético Mineiro disputa a grande final contra o Palmeiras - que venceu o Flamengo por 3 a 0 - da Copa 2 de Julho. A partida ocorre nesta quarta-feira, às 16h10, no estádio de Pituaçu. A entrada é gratuita.

Antes da partida, que vale o título da competição, os torcedores podem chegar um pouco mais cedo para prestigiar o futebol feminino. às 14h30, quando Arvoredo e Remo se enfrentam em amistoso.

