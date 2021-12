Bahia busca tri após 28 anos e Vitória persegue retomada

Após um grande domínio recente, o Vitória inicia o Baianão 2016 visando interromper a sequência de dois anos sem títulos. Já o Bahia, busca seu tricampeonato estadual, que não acontece há 28 anos, tentando repetir o feito do time de 1988, ano do último tri.

Naquele ano, o Esquadrão contratou o técnico Evaristo de Macedo, que vinha de experiências recentes como técnico no Barcelona e na Seleção Brasileira. Então bicampeão, o clube venceu três dos quatro turnos e chegou ao quadrangular final já com três pontos.

No Ba-Vi decisivo, na Fonte Nova, o Bahia bateu seu maior rival por 3 a 0, com gols de Renato, Pereira e Osmar. Já nos acréscimos, o goleiro rubro-negro Tonhão agrediu Osmar e o árbitro decidiu encerrar a partida. Com a grande confusão em campo, a diretoria do Vitória ainda tentou anular a partida, mas o Bahia acabou levando o tri.

No fim daquela temporada, a torcida tricolor ainda comemorou o bicampeonato Brasileiro, batendo o Inter na grande final.

O último título estadual do Leão aconteceu em 2013 (Foto: Eduardo Martins l Ag. A TARDE)

Retomada

Após o acesso à Série A do Brasileirão, enquanto seu rival permaneceu na Série B, o Leão começa 2016 em busca da retomada do domínio estadual neste século. Na década passada, conquistou oito dos dez títulos disputados.

Tentando evitar a sequência ruim dos anos 80, última vez em que o Leão ficou 3 anos sem títulos (justamente no tri do Bahia), o Vitória se inspira no Baianão de 1989, quando voltou a levar o título, e contra o então campeão brasileiro.

Num torneio muito disputado, com o Leão venceu dois turnos e o Bahia os outros dois. O quadrangular final manteve o equilíbrio: nos dois Ba-Vi decisivos, foram dois empates por 0 a 0. Com uma vitória a mais nos duelos durante o torneio, a torcida rubro-negra tirou o grito de campeão da garganta.

