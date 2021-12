Bahia busca atacantes e Vitória quer zagueiros para 2014

Caso fosse marcado às pressas um Ba-Vi para celebrar o espírito natalino neste período de festas, certamente seria grande a probabilidade de o duelo terminar em 0 a 0. Isto porque, com o andamento do mercado de Bahia e Vitória até o momento, nota-se que cada time sofre em um setor específico.

Enquanto o Leão perdeu seis zagueiros (os titulares Kadu e Victor Ramos, além das opções Fabrício, David Braz, Luiz Gustavo e Reniê), o Tricolor já deu adeus a quatro atacantes (Fernandão, Marquinhos, Obina e Freddy Adu).

Assim, estas passam a ser as prioridades de ambos na busca por reforços até o início da temporada. Bahia e Vitória têm reapresentação do elenco marcada para o dia 6 de janeiro e estreiam na Copa do Nordeste duas semanas depois.

O Rubro-negro já foi buscar na Chapecoense o primeiro novo nome para a retaguarda. Trata-se de Dão, 'namoro antigo' do clube. Também foi renovado o contrato do reserva Renato Santos, que disputou apenas três partidas pela equipe em 2013. Além dos dois, o técnico Ney Franco já pediu a promoção dos garotos Maracás e Josué, ambos de 19 anos.

No Esquadrão, o maior lamento vai para a saída do artilheiro Fernandão, que acertou com o Bursaspor, da Turquia. Titular em 2013, Wallyson é outro que deve ter o exterior como destino. "É muito difícil eu ficar no Bahia, pois tenho uma proposta muito boa do Qatar", disse, por telefone, enquanto curtia férias em Natal (RN).

Jogadores importantes na campanha de salvação, Marquinhos e William Barbio também estão de partida. O primeiro vai defender o Palmeiras e o segundo retorna ao Vasco, time com o qual tem contrato até 2016. "Preciso conversar com a diretoria do clube pra ver o que eles pensam pro Barbio em 2014, mas a prioridade é ficar no Vasco", afirmou o empresário do atleta, Jorge Moraes.

Ou seja, sobra o centroavante Souza - para quem a direção tricolor busca outro clube, com o objetivo de livrar-se de seu salário de R$ 170 mil -, o prata da casa Ítalo Melo e Rafael Gladiador, que volta de empréstimo. Este, porém, tem sua permanência indefinida, embora haja a intenção do técnico Marquinhos Santos de dar-lhe uma nova oportunidade. Da base, podem subir ao profissional João Leonardo, 19, e Lourival, 18.

Sem problemas

Apesar do fracasso nas tentativas de renovação com Marquinhos, Wallyson e Barbio, o assessor especial da presidência, Sidônio Palmeira, minimiza: "Já sabíamos que seria difícil. Portanto, está tudo dentro dos conformes, sem problemas".

No Vitória, o presidente recém-eleito Carlos Falcão tem consciência de que o grupo está carente no setor de defesa. "Vamos buscar atletas qualificados para substituir quem saiu à altura", prometeu.



