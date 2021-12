Bahia bate o Vitória, encerra jejum e respira na tabela

Depois de dois anos de jejum, nove jogos sem vencer o Vitória e três revés na atual temporada, o Bahia precisou de apenas 26 minutos para bater o rubro-negro e encerrar o incômodo retrospecto negativo diante do maior rival.

Nem a chuva que atingiu a capital baiana na noite desta quarta-feira, 9, impediu que cerca de 30 mil apaixonados assistissem de perto os gols de Rafael Miranda e Fernandão, ainda na primeira etapa, que garantiram o triunfo tricolor no último clássico de 2013.

Com o gol marcado, Fernandão anotou seu 13º tento no torneio e, de quebra, bateu o recorde de Nonato e Didi, igualado na última partida. O Robocop agora é o maior artilheiro do Bahia na era dos pontos corridos e se iguala ao ídolo Beijoca, que também balançou as redes adversárias 12 vezes, na edição de 1978, quando o time caiu nas quartas de final. <GALERIA ID=18684/>

Com o resultado, o Esquadrão foi a 36 pontos e subiu para a nona posição, ganhando novo fôlego para respirar distante da zona de rebaixamento.

O Vitória permanece em sexto lugar, com os mesmos 37 pontos, e ainda sonhando entrar no G-4. Portuguesa x Goiás e Flamengo x Internacional completam a rodada nesta quinta-feira, 10. O Leão ainda pode cair na tabela, caso o Esmeraldino e o Colorado vençam seus jogos.

Depois de atuar por duas rodadas seguidas diante de sua torcida, o próximo compromisso do Bahia será fora de casa. O tricolor viaja para a cidade de Goiânia, onde encara o Goiás no próximo domingo, 13, no estádio do Serra Dourada.

Já o Vitória recebe o Coritiba um dia antes, no sábado, 12, também às 18h30, no Barradão.

Início atrasado e decisivo

O trânsito congestionado no entorno da Arena Fonte Nova fez com que a delegação rubro-negra chegasse no estádio por volta das 20h30, trinta minutos antes da bola rolar. Com pouco tempo no estádio, os jogadores fizeram um rápido aquecimento no gramado e a partida começou dez minutos depois do horário programado.

No entanto, já com a bola em jogo, um Vitória congestionado não lembrava em nada o time que bateu o rival por três vezes nos outros cinco confrontos na temporada.

O volante Rafael Miranda e o atacante Fernandão se encarregaram de marcar os gols ainda na primeira etapa e garantir o resultado para o tricolor. Com o meio campo anulado pelo sistema defensivo do Bahia, o Leão pouco pôde criar e, sem forças para reagir, acabou tombando na Fonte.

Fim de jejum

O Bahia entrou em campo sem vencer há três partidas no Campeonato Brasileiro. Mais que isso: precisava superar o trauma das goleadas sofridas diante da sua torcida e reagir no torneio para se livrar da boca da zona de rebaixamento.

Mesmo com o início de jogo truncado, o time conseguiu impor seu ritmo de jogo, dominar as jogadas no sistema defensivo e cancelar as jogadas de ataque do Leão. Feijão, Hélder e Rafael Miranda conseguiram proteger bem a zaga e sair bem para o jogo.

Antes do triunfo desta quarta, a última vitória tricolor sobre o Vitória havia sido na distante final do Campeonato Baiano de 2011, quando o time era comandado pelo então técnico Renê Simões, quando o time bateu o rival por 3 a 2. Hoje, em mais um clássico histórico, o Bahia apagou a escrita negativa e consegue respirar aliviado na tabela do Brasileirão.

Diego Barreto Bahia bate o Vitória, encerra jejum e respira na tabela

adblock ativo