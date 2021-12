Bahia apresenta mais um volante no Fazendão

O Bahia apresentou, na tarde desta quinta-feira, 6, mais um reforço: o volante Luiz Henrique, de 21 anos. O garoto desembarca no Fazendão com uma cláusula específica, segundo o diretor de futebol Diego Cerri.

“Ele chega por empréstimo, mas seguindo uma linha de contrato que é com opção de compra”, explica.

Luiz Henrique se destacou na campanha do Náutico pela Série C e ao chegar no Tricolor, em seu primeiro ano como profissional, é só felicidade em disputar a Série A pela primeira vez.

De acordo com ele, suas características são de segundo volante. “Eu saio pro jogo e chego bem na área”.

O jovem já conhece Vinícius, que passou pelo Timbu. “Cheguei em 2016 no Náutico e ele estava lá. Fico feliz pela oportunidade de trabalhar com ele”.

*Sob a supervisão do editor Léo Santana

