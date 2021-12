Bahia apresenta grupo da temporada com confirmações de reforços

A reapresentação desta quarta-feira, 3, do Bahia, no Fazendão, para a temporada 2018 foi marcada pelas confirmações da maioria dos reforços especulados no clube neste período de fim de ano.

Ao todo, cinco jogadores foram anunciados oficialmente em suas redes oficiais: o lateral direito Nino Paraíba, o lateral esquerdo Léo Pelé, os volantes Elton e Nilton, além do meia atacante Élber.

Mais jogadores, apesar de não terem sido confirmados oficialmente, devem ser anunciados até o final da semana: o goleiro Douglas, que inclusive já foi nesta quarta ao Fazendão, além do lateral direito João Pedro.

Alguns atletas da temporada passada garantiram seu retorno para 2018: mesmo sem anúncio oficial, está certa a permanência por mais um ano do volante Edson.

Também permanecem os goleiros Rafael Santos e Anderson, que apesar de terem tido poucas chances de jogar (Anderson atuou apenas pelo Campeonato Baiano e pela Copa do Nordeste, e Rafael nem chegou a estrear), agradaram à comissão técnica e ficam por mais um ano no clube.

O meia Régis é outro que está acertado para voltar ao Bahia em 2018, mas seu retorno oficial ao Fazendão pode demorar mais alguns dias. Como sua permanência está vinculada à venda do goleiro Jean para o São Paulo, será o clube paulista que fará o acerto financeiro com o Sport, com quem o atleta ainda tem contrato.

Nesta quarta, Régis chegou a se reapresentar na Ilha do Retiro, mas nem chegou a treinar e nos próximos dias a negociação entre São Paulo e Sport deverá ter um desfecho. Além de Régis, mais um atleta do São Paulo será cedido ao Bahia. Segundo o presidente Tricolor, Guilherme Bellintani, o zagueiro Iago Maidana é um dos nomes cotados, mas essa decisão pode ser tomada nos próximos 60 dias.

Venda de Capixaba

Quem se reapresentou no Fazendão e ainda teve seu nome divulgado oficialmente como atleta do Esquadrão foi o lateral Juninho Capixaba. Após o polêmico texto de despedida que o jovem atleta postou nas redes sociais, o Bahia mantém o discurso que a negociação com o Corinthians ainda não está fechada. Entretanto, a própria vinda a Salvador do goleiro Douglas, atleta condicionado como parte do pagamento de Capixaba, indica que as tratativas estão muito perto de ser concluídas.

“Estamos sempre defendendo os interesses do Bahia. Não é uma negociação do Juninho pelo Douglas. É uma proposta que o Corinthians fez. Estamos nos acertando aos poucos com o Corinthians. Faltam alguns detalhes”, disse Guilherme Bellintani, nesta quarta.

O Esquadrão deve receber aproximadamente R$ 6 milhões por Capixaba, além do goleiro Douglas em definitivo. Já o lateral esquerdo Moisés, que chegou a ser incluído inicialmente na negociação, não deve vir mais. O atleta pediu um salário considerado alto pelo clube, que deve partir atrás de outro nome para disputar a titularidade com o recém-contratado Léo Pelé.

Mesmo com estes jogadores inicialmente apresentados, o Bahia continua no mercado atrás de atletas. O diretor de futebol, Diego Cerri, ainda ressaltou que o time deve aproveitar alguns atletas da base que estão disputando a Copa São Paulo. Um dos garotos que devem ser aproveitados é o meiocampista Felipinho.

