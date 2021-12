Bahia anuncia amistoso com Orlando City nos EUA

O Esporte Clube Bahia anunciou neste sábado, 30, que vai disputar um amistoso com contra o time norte-americano, Orlando City. O jogo está marcado para acontecer no dia 27 de fevereiro, no estádio de Orlando Citrus Bowl.

Por conta do amistoso com o time internacional, o Bahia, juntamente com a Federação Bahiana de Futebol (FBF), decidiram adiar o jogo contra o Galícia, que também aconteceria na mesma data.

Para o presidente do clube baiano, Marcelo Sant'Ana, a partida contra o time, que tem como estrela o brasileiro Kaká, é uma grande estímulo.

"A Major League Soccer (MLS) tem se desenvolvido muito e a indústria esportiva nos EUA é referência mundial. É estimulante conhecer este mercado através do Orlando City, um clube com traços brasileiros e um dos mais populares da liga dos EUA graças à sua gestão e à paixão da sua torcida", disse.

