Bach afirma que COI não cogita adiar ou cancelar Tóquio-2020

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, garantiu que a Comissão Executiva da entidade, reunida nesta quarta-feira, 4, não cogita "nem o cancelamento, nem o adiamento" dos Jogos de Tóquio-2020 devido à epidemia do coronavírus.

"Combatemos os desafios, mas não quero incentivar especulações. O COI reafirma seu total compromisso para garantir o sucesso dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020", completou Bach, a menos de cinco meses para a abertura das Olimpíadas na capital japonesa (23 de julho a 9 de agosto).

"Nem a palavra 'cancelamento', nem a palavra 'adiamento' foram pronunciadas durante a Comissão Executiva", reiterou o presidente do COI em coletiva de imprensa.

O governo olímpico, reunido desde terça, 3, em Lausane, na Suíça, recebeu nesta quarta um relatório do Comitê de Organização dos Jogos de Tóquio (Cojo) em que a entidade se diz "absolutamente alinhada com a posição do COI, reforçando o compromisso para realizar Jogos Olímpicos bem-sucedidos", garantiu o mandatário do COI.

Bach lembrou também da criação de um grupo de trabalho conjunto entre o COI, o Cojo, a cidade de Tóquio, o governo japonês e a Organização Mundial de Saúde (OMS).

"Temos este grupo de trabalho comum que mantém reuniões com regularidade. Examinamos cada questão que possa aparecer, mas não especulamos sobre possíveis desenvolvimentos futuros", concluiu.

