BA x VI terá 10% dos ingressos destinados para visitante

Após acordo entre Arena Fonte Nova e o Bahia, o Ba-Vi do próximo dia 3 de outubro, às 16h30, pela 29ª rodada da Série B do Brasileiro, será realizado com divisão de 90% do estádio para a torcida do Bahia e 10% para a torcida do Vitória (mandante e visitante).



A decisão não poderia ser diferente, já que nos dois últimos jogos entre os times baianos disputados no Barradão, a torcida tricolor ocupou apenas 10% da arquibancada.



Essa é uma antiga divisão do estatuto do torcedor, que exige que o clube mandante disponibilize 10% da carga de ingressos para a torcida visitante. Uma carga maior pode ser cedida para visitante, se o mandante quiser. E foi o que aconteceu em 2014, quando, após acordo entre Arena, Bahia e Vitória, os dois clássicos válidos pelo campeonato Brasileiro da Série A , foram realizados com a divisão de 60% - 40% (mandante - visitante). Já no campeonato Baiano do mesmo ano, a divisão foi de 90% a 10%.

Os ingressos para o clássico ainda não estão à venda.



Antes do clássico, Bahia e Vitória têm outros compromissos pelo campeonato. Na noite desta sexta-feira, 18, o rubro-negro encara o ABC-RN, às 19h, na Arena das Dunas, em Natal. Enquanto o tricolor recebe o Sampaio Corrêa, neste sábado, 19, às 16h30, na Arena Fonte Nova em Salvador. Ambas as partidas são validas pela pela 27ª rodada da Série B, e terão a cobertura em tempo real pelo Portal A TARDE.

adblock ativo