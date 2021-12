'Ba-Vizinho' decide vaga na final da Copa do Brasil Sub-20

Enquanto Bahia e Vitória seguem na luta contra o rebaixamento na Série A, a garotada das duas equipes ensina aos marmanjos como é que se faz. Nesta quinta-feira, 20, às 15h, em Pituaçu, o Esquadrãozinho e o Leãozinho se enfrentam pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil Sub-20, o principal torneio nacional da categoria.

No elenco da dupla, jovens promessas como os tricolores Vitor, lateral-esquerdo, Jeam e Lourival, ambos atacantes, e os rubro-negros Vinícius, zagueiro, David, meia, e Léo Ceará, atacante. Todos já possuem a perspectiva de serem incorporados ao profissional em 2015.

Jeam, por exemplo, até teve oportunidades no profissional e fez até um gol. Foi na semifinal do Campeonato Baiano, no empate por 1 a 1 com o Serrano. O time sub-20 como fonte de material humano já foi visto recentemente. O meia Rômulo era o maestro do Esquadrãozinho até uma semana atrás. Domingo, fez sua estreia entre os profissionais, contra o Corinthians. Ontem, estava na delegação que enfrentou o Criciúma.

No Vitória, a perspectiva é a mesma. E com uma vantagem: o Leãozinho venceu a ida por 2 a 0, no Barradão. Nesta quinta, para avançar à final, pode perder por até dois gols de diferença, à exceção do placar em 2 a 0, que leva a disputa para os pênaltis. No regulamento, o primeiro critério de desempate é o gol marcado como visitante.

De olho na história

O Vitória, inclusive, sagrou-se campeão da primeira Copa do Brasil Sub-20. Foi em 2012, quando escalou o lateral-esquerdo Mansur, o volante José Wellison e o atacante Willie, hoje peças importantes do elenco de cima.

Outros talentos, porém, como os zagueiros Matheus Salustiano e Josué, o meia Arthur Maia e o atacante Alan Pinheiro acabaram se perdendo no meio do caminho entre ser um destaque da base e consolidar uma carreira profissional.

Carlos Anunciação, coordenador das divisões de base do Vitória, faz uma alerta aos garotos: "Tenho conversado isso constantemente com eles. O extra-campo às vezes atrapalha. As pessoas ficam enchendo demais a bola dos meninos, que acham que seu mundo já está realizado. Eles perdem o foco. Aí, quando chegam ao profissional, a história é outra. A cobrança da comissão técnica, da torcida e da imprensa é incomparavelmente maior. Então, eles só não podem achar que ganhar um título nacional no sub-20 é tudo".

Ele, entretanto, valoriza a competição. "De qualquer forma, conquistar este título será importante. A atenção que se dará à base será ainda maior. A Copa do Brasil Sub-20 é sempre uma fonte de talentos. O time do Atlético-MG, por exemplo, que batemos na final de 2012, revelou ainda mais gente do que nós. Carlos (atacante), Lucas Cândido (volante) e Dodô (meia-atacante) hoje estão se destacando no time", apontou.

Classificado pega o Inter

Pela outra semifinal da Copa do Brasil Sub-20, realizada na quarta, 19, o Inter, mesmo perdendo por 3 a 2 na Vila Belmiro, eliminou o Santos. Isso porque venceu a ida por 2 a 0, em Porto Alegre.

