Ba-Vis pela Copa do Nordeste têm datas definidas

As datas e horários dos Ba-Vis na semifinal da Copa do Nordeste foram definidas na tarde desta sexta-feira, 7, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O jogo de ida será no dia 27 (quinta-feira), às 20h30, no Barradão.

Por ser dono da melhor campanha do torneio, o Bahia jogará o duelo de volta na Arena Fonte Nova, no dia 30 (domingo), às 16h. Nenhum dos times terá a vantagem de jogar por resultados iguais.

Bahia e Vitória já fazem uma prévia da decisão no próximo domingo, 9, em duelo pela fase de grupo do Baianão. Um acordo feito entre os rivais e a Federação Bahiana de Futebol (FBF) trouxe de volta a torcida mista ao clássico, que terá uma carga de 15% dos ingressos para a partida. A medida, por enquanto, é válida apenas para o campeonato estadual.

Na outra semifinal da Copa do Nordeste, Sport e Santa Cruz fazem clássico pernambucano na Ilha do Retiro, dia 26 (quarta-feira), às 19h45, e depois no Arruda, também dia 30 (domingo), às 16h.

