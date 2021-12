Ba-Vi: venda de ingressos para tricolores começa domingo

Inicia-se neste domingo, 27, só para sócios do Bahia, a venda de ingressos para o Ba-Vi do próximo sábado, 3, às 16h30, na Fonte Nova, pela Série B. A partir de segunda-feira a comercialização será para toda a torcida tricolor.

O setor super norte sai por R$ 15. Os demais anéis do norte (inferior e intermediário), R$ 20. Os do leste saem por R$ 25, e o oeste, por R$ 30, todos valores de meia-entrada. O lounge premium custa R$ 100 para sócios e R$ 140 para os demais.

Os bilhetes dos associados podem ser comprados das 10h às 17h na bilheteria EDG (no estacionamento do estádio). A partir de segunda, os guichês da bilheteria norte (na Ladeira da Fonte das Pedras) atenderão aos tricolores em geral. Os ingressos também estão disponíveis no site da arena.

As lojas da Casa do Tricolor (unidades Estrada do Côco, Pau da Lima e Bonfim) e dos shoppings Bela Vista, Salvador Norte e Paseo Itaigara só venderão, a partir de segunda, entradas para o novo setor Lounge Norte, a R$ 150.

A partir de quarta, os preços aumentarão. O super norte sairá por R$ 15. O norte, por R$ 20. O leste, por R$ 25. E o oeste, por R$ 30. Os torcedores que já tenham migrado para o novo plano de sócios do Esquadrão poderão usar pela primeira vez o sistema que dá acesso sem a necessidade da compra do bilhete. Os demais sócios do clube poderão comprar os ingressos com 50% de desconto.

As entradas para a torcida do Vitória - apenas 10% da carga máxima - começarão a ser vendidas na quarta-feira.

