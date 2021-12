Ba-Vi: venda de bebida nos estádios não muda planos

A venda de bebida alcoólica dentro de Pituaçu não será problema e nem muda o plano de segurança para o Ba-Vi deste domingo, às 16h, garante a Polícia Militar (PM).



Na sexta-feira, 21, em reunião para definir os planos de organização e segurança da partida, a PM, resguardando-se ao "direito de não passar detalhes por questão de estratégia", informou que seu plano habitual não foi modificado, mesmo este sendo o primeiro Ba-Vi desde 2008 com a liberação de bebida alcoólica. A permissão é fruto da lei sancionada pelo Governo do Estado há uma semana.



Serão 525 PMs dentro e nas imediações do estádio. Número parecido ao de clássicos ocorridos em Pituaçu e inferior aos cerca de 800 que trabalham nos Ba-Vis da Fonte Nova.



"Respeitamos a decisão de se vender álcool no estádio. Vamos trabalhar como sempre trabalhamos. A Polícia Militar está preparada para a coibir a violência em qualquer contexto. Só pedimos a colaboração dos torcedores. Quem pensar em violência, que fique em casa. A Polícia vai coibí-la com veemência", disse o Major Henrique Melo, comandante do Batalhão Especializado em Policiamento de Grandes Eventos, responsável pela segurança nos Ba-Vis.



Sexta-feira, também foram definidas normas de trânsito para o jogo. A partir das 13h, não será possível acessar a Avenida Pinto de Aguiar pela Paralela e o Viaduto Canô Veloso pela São Rafael. Por meio da assessoria, a Transalvador informa que vai intensificar a fiscalização para coibir o estacionamento irregular. O órgão orienta os torcedores a estacionar no Centro Administrativo da Bahia (CAB).



Os ingressos (R$ 60 inteira e R$ 30 meia) seguem à venda no estádio de Pituaçu, na Loja do Leão (Shoppings Capemi e Lapa), na Estação Rubro-Negra, (Shoppings Paralela e Salvador Norte), na Loja Leão da Barra (Shopping Barra) e na Loja Planeta Vitória (Shopping Bela Vista). A torcida do Bahia só pode comprar em Pituaçu.





