Ba-Vi: torcedores fazem filas para compra de ingressos

Torcedores do Bahia e do Vitória começaram a formar filas para a compra de ingressos para o clássico, na Arena Fonte Nova, desde às 8 horas da manhã desta quinta-feira, 28. O jogo será no dia 7 de abril e vai inaugurar o novo estádio. Até as 22h, cerca de 240 pessoas estavam nas duas filas - 200 tricolores e 40 rubro-negros - à espera do início das vendas, que começa às 10h. No site oficial da Arena Fonte Nova, onde os torcedores poderiam obter ingressos com taxa de 10% de conveniência, a venda online já está esgotada.

A primeira torcedora a chegar foi a estudante Natália Lima, de 20 anos, integrante da Bamor. Ela foi de ônibus do bairro Mata Escura, onde mora, até as bilheterias da Ladeira Fonte das Pedras.

Natália disse que a família apoia seu amor pelo tricolor, apesar de seu pai torcer pelo Vitória. Às 10h, um amigo da estudante foi encontrá-la, permitindo que ela voltasse para casa para almoçar no final da tarde. Às 22 horas, a estudante continuava muito animada.

"Sinto-me honrada em ser a primeira da fila. A expectativa é grande e a Fonte é a casa do Bahia", disse Natália, que também não teme por problemas no estádio lotado: "Creio que ele está bonito e bem reforçado. Não vai acontecer nada", completa a torcedora, que passaria a noite conversando e comendo salgadinho e pão com mortadela.

Do lado da torcida do Bahia, um ambulante vendia salgadinhos e biscoitos a partir de R$ 0,50. Um grupo de torcedores jogava dominó para o tempo passar mais rápido.

Time visitante - O primeiro lugar da fila do lado rubro-negro era formado por quatro integrantes do 25º Comando da torcida Os Imbatíveis, que reúne moradores da Boca do Rio. Murilo Silva, 17, levou uma barraca de camping, coxinha de galinha, pão, queijo, presunto, uma garrafa de vodka, vinho São Jorge e energético.

O torcedor contou que deixou a namorada Vanessa Vilas-Boas, 27, na casa dela, no bairro São Cristóvão, para passar a noite com os amigos Bruno Kabal, Aslan Gama e Cléber Magalhães, na fila que começava em frente ao Dique do Tororó.

O grupo chegou às 17h20, de ônibus, e só pretendia deixar o estádio com ingressos de R$ 45. "Dentro das loucuras que já fiz pelo Vitória, esta é uma das menores. Amo meu time. Passar a noite na fila não é nada", disse o rubro-negro, que acredita na derrota do Bahia.

Venda - As bilheterias localizadas no setor Norte - Ladeira Fonte das Pedras - serão destinadas para a torcida do Bahia; e as bilheterias do setor Sul - Dique do Tororó - para os torcedores do Vitória.

Ao todo, são 92 bilheterias, sendo 46 em cada setor. Nelas, só será permitida a compra de dois ingressos por pessoa, mediante apresentação e cadastro do RG.

Segurança - Após reunião com a Polícia Militar e com representantes das torcidas de Bahia e Vitória, o consórcio que administra a Arena decidiu por fixar em 40 mil a capacidade para o primeiro evento da nova praça esportiva baiana. O número representa 80% da capacidade máxima do Estádio, que pode abrigar até 50 mil pessoas.

Como o primeiro Ba-Vi, válido pela segunda fase do Campeonato Baiano, terá mando de campo do Bahia, 58% dos ingressos serão destinados à torcida tricolor, enquanto 42% estarão à disposição dos rubro-negros.

No dia do clássico, os torcedores do Bahia deverão acessar a Arena pelo setor Norte (Ladeira Fonte das Pedras) e ficar acomodados atrás do gol. Já os do Vitória deverão entrar pelo setor Sul (Dique do Tororó) e ficar do lado esquerdo da Arena.

