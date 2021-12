Ba-Vi tem reedição de peso em decisão da Copa do Nordeste

Depois de 15 anos sem se enfrentar numa grande decisão na Copa do Nordeste, Bahia e Vitória sacodem a poeira nesta quinta-feira, 27, às 20h30, no Barradão, no primeiro jogo que define quem avança à final do torneio. Acompanhe aqui lance a lance do clássico.

>>Vitória e Bahia fecham treinos e escondem o jogo antes do clássico

A última vez em que as duas equipes foram com força total a um Ba-Vi decisivo no Nordestão foi na final de 2002, quando o Bahia sagrou-se campeão pela segunda vez.

Depois disso, Bahia e Vitória voltaram a se encontrar, mas com equipes alternativas. Em 2010, data da última partida entre Tricolor e Rubro-Negro na Copa do Nordeste, os times eram de reservas e juniores.

O duelo também confirma o favoritismo da Bahia: essa é a 13ª vez que um time baiano decide o campeonato. Além de 2002, em 1999 e 1997 a final também foi entre o Tricolor e Rubro-Negro.

Juntos, Bahia e Vitória têm o mesmo número de todos os outros estados participantes da Copa do Nordeste somados. Pernambuco conta com cinco aparições em decisões, Ceará com duas, assim como Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas, com 13 finais.

Bahia fez cinco finais, triunfando em duas, e Vitória foi a sete, ganhando quatro. Esse número sobe contar o Torneio José Américo de Almeida Filho, vencido em 1976 pelo Leão. O campeonato foi reconhecido pela CBF como regional.

Quem leva mais?

No histórico de confrontos diretor, quem se dá melhor é o Vitória. O Rubro-Negro venceu dois dos três Ba-Vis decisivos, e perdeu apenas um.

Se ‘quebrar’ os jogos de ida e volta, a situação se inverte. O Bahia venceu três jogos, o Vitória dois, e empatou um. Dessa forma, o Bahia ganhou mais Ba-Vis decisivos, mas o Vitória ganhou mais títulos.

Em confrontos gerais, o Vitória leva a melhor. O Leão venceu cinco jogos, empatou dois e perdeu quatro.

Ingressos vendidos chegam a 17 mil

Expectativa

A partida desta quinta é diferente do que a última vez em que Bahia e Vitória se encontraram, já que as duas equipes vão usar o elenco profissional.

E também é diferente da final de 2002, quando o futebol baiano vivia outra fase. Bahia e Vitória disputavam a Série A sem grandes dificuldades e enchiam os estádios – inclusive a torcida mista na Fonte Nova.

Com a torcida única, a partir da imposição da CBF, que acatou integralmente a orientação do Ministério Público da Bahia (MP-BA), a realidade também é outra. Tanto no jogo desta quinta como no de volta, no domingo, poderão entrar nos estádios apenas torcedores do time mandante.

O presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF), Ednaldo Rodrigues, pediu nesta quarta, 26, ao MP que as finais do Campeonato Baiano, marcadas para a semana que vem, tenham as duas torcidas.

“O promotor recebeu bem nosso pedido, entendeu e ficou de avaliar em consideração aos torcedores de bem. Ele me confirmou que vai acompanhar de perto estes dois primeiros Ba-Vis, e fará uma avaliação para nos dar uma resposta na segunda-feira“, disse.

Vitória x Bahia - Jogo de ida da Semifinal da Copa do Nordeste

Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão),

Quando: Quinta-feira, 27, às 20h30

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira

Assistentes: Lorival Candido das Flores e Luis Carlos de França Costa (trio do Rio Grande do Norte)

Vitória - Fernando Miguel, Patric, Fred, Kanu e Geferson; Willian Farias, Bruno Ramires, Euller e Cleiton Xavier; David e André Lima. Técnico: Argel Fucks.

Bahia - Jean, Éder, Tiago, Jackson e Armero; Edson, Juninho, Régis e Allione; Edigar Junio e Hernane. Técnico: Guto Ferreira.

