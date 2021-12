Ba-Vi: técnicos e jogadores apontam destaques e polêmicas da partida

Esgotados e com a sensação de dever cumprido. Assim os jogadores do Vitória e do Bahia saíram de campo no final de tarde deste domingo, 6, após embate pelo primeiro jogo das finais do Baianão, no Estádio Manoel Barradas (Barradão). Embora o Tricolor de Aço esteja em vantagem, já que para levar o título basta o empate em Pituaçu, no próximo domingo, 13, os jogadores rubro-negros acreditam que o título será obtido fora de casa.

Em entrevista à imprensa após o final do jogo, o atacante Tartá, um dos destaques da partida, avaliou como preocupação principal do início da semana, o confronto contra o Botafogo, na próxima quarta-feira, 9, pela oitavas de final da Copa do Brasil. Já Dinei, seu companheiro de equipe, destacou, no final do jogo, a injustiça do placar, por acreditar que o Vitória foi superior durante toda a partida.

O volante Hélder, do Tricolor de Aço, também considera a partida das oitavas de final contra a Portuguesa, em Pituaçu, a maior preocupação do clube no início desta semana. Entretanto, pontuou, em entrevista à imprensa, que o resultado foi positivo por confirmar a vantagem contra o rubro-negro no jogo da final.

Técnicos - Acreditando esta ser a sua primeira expulsão em um jogo, o técnico tricolor Paulo Roberto Falcão afirmou à imprensa, após final do jogo, que foi vítima de implicância do juiz, com quem diz já ter tido problemas em outros momentos da sua carreira. O técnico disse que escolheu uma bela camisa branca em homenagem ao clássico, mas que foi orientado a colocar um colete.

Como o técnico rubro-negro também vestia uma camisa branca, Falcão achou injusto ter que vestir o colete e o representante do time adversário, não. O juíz, portanto, determinou que ambos usassem colete. "Ele ficou com isso na cabeça e me deu cartão mais a frente", contou.

Além disso, o técnico tricolor destacou a garra de Souza. Após o final do jogo, Falcão disse estar gratificado com o atacante, que mesmo com problemas musculares teria pedido para não sair.

O técnico Ricardo Silva afirmou que sai triste por não ter conquistado a vitória, mas avalia que o time foi melhor durante todo o jogo. Em entrevista à imprensa, o técnico relatou que a equipe estava bem postada e que os jogadores atuaram com garra e dedicação. Entretanto, também salientou que precisou acalmar, após o final do primeiro tempo, os ânimos dos zagueiros, que estavam discutindo entre si.

No final do jogo, Ricardo Silva reafirmou o compromisso com a próxima partida das oitavas de final da Copa do Brasil, onde disputará vitória contra o Botafogo, mas garantiu: No jogo de hoje, "mostramos que estamos mais do que vivos no campeonato".

Ricardo: "Vamos para Pituaçu para ganhar, ser campeões"

Henrique Mendes Ba-Vi: técnicos e jogadores apontam destaques e polêmicas da partida

Falcão: "Ele me expulsou pela história do colete"

Henrique Mendes Ba-Vi: técnicos e jogadores apontam destaques e polêmicas da partida

adblock ativo