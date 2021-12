Ba-Vi será comandado por árbitro goiano da Fifa

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou nesta quinta-feira, 4, a escala de árbitros que comandará o clássico Ba-Vi do próximo domingo, 7, na inauguração da Arena Fonte Nova.

Na tentativa de diminuir ao máximo os erros de arbitragem no clássico, a FBF escalou um juiz de fora da Bahia: o goiano da Fifa Wilton Pereira Sampaio.

Wilton será auxiliado pelos baianos Adson Márcios Lopes Leal e José Raimundo Dias da Hora.

De acordo com o presidente da FBF, Ednaldo Rodrigues, Wilton teria concorrido em sorteio com o alagoano Francisco Carlos do Nascimento, que também pertence ao quadro de árbitros da Fifa.

O Ba-Vi de domingo será válido pela quarta rodada da segunda fase do Campeonato Baiano. Todos os ingressos colocados à venda já foram vendidos.

O Bahia é o líder do Grupo 2 com cinco pontos ganhos e o Vitória está na ponta do Grupo 3 com nove pontos. Um novo clássico será disputado no dia 28 de abril, também na Arena Fonte Nova.

