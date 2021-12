Ba-Vi: PM veta organizadas do Bahia de entrar pelo Dique

Toda região do Dique do Tororó, incluindo arredores, será o foco principal da segurança para o Ba-Vi de domingo. Na área, haverá policiamento reforçado em mais de 30% com relação aos clássicos passados e uma proibição: torcidas organizadas do Bahia serão impedidas de ingressar no local.

Esta decisão do BEPE (Batalhão de Policiamento Especializados em Eventos), da Polícia Militar, será ratificada nesta quinta-feira, 9, em reunião no Quartel dos Aflitos. A justificativa para a mudança na terceira partida entre Bahia e Vitória na Arena Fonte Nova, é que diferentemente das outras duas, realizadas no mês passado, esta será a primeira com torcida mandante. Os tricolores ocuparão 90% do estádio.

Entre as mudanças em relação aos Ba-Vis anteriores, uma delas impacta diretamente no encontro de torcidas. No dia 7 de abril, os acessos norte e leste eram tricolores. O sul e o oeste, rubro-negros. No dia 28, inverteu-se o esquema.

Já no próximo domingo, enquanto os acessos norte, leste e oeste serão exclusivos do torcedor do Bahia, o acesso sul, cuja chegada se dá pelo Dique do Tororó, será dividido. E a ideia da PM é evitar qualquer tipo de confronto entre torcedores. Por isso, o aumento do efetivo policial. Nos clássicos passados, eram 30 patrulhas (cada uma com cinco policiais) na área externa do Dique. Agora, o número deve chegar a 40.

"Tomamos também a medida de proibir as torcidas organizadas do Bahia de acessarem aquela área. Ninguém com camisa de organizada do Bahia poderá passar por ali. A regra não vale, claro, para o torcedor comum do Bahia. Estes terão acesso normalmente àquela região", explicou o Major Henrique Melo, do BEPE. "Como a torcida do Vitória vai ocupar só 10% do estádio, teremos um zelo maior por ela", afirmou.

Quanto à reunião desta quarta-feira, para tratar da segurança no Ba-Vi, participarão o Ministério Público, o Poder Judiciário, orgãos da prefeitura, representantes de Bahia e Vitória, líderes das torcidas organizadas e a Federação Bahiana de Futebol.

De um modo geral, será repetido o plano dos últimos clássicos. Aproximadamente 1.200 policiais farão a segurança. As organizadas do Vitória, torcida visitante, terão sua escolta e seus horários de entrada na Fonte Nova definidos também nesta quarta.

